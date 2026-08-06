“反向海淘”持续火热，外国游客为啥爱上“中国购”？

新华网 2026-08-06 10:39:06

今年以来，随着越来越多外国游客免签入境中国，“反向海淘”“中国购”热潮持续升温。

今年以来，随着越来越多外国游客免签入境中国，“反向海淘”“中国购”热潮持续升温。

在海外社交媒体上，“带着空箱子去中国”“必买清单”“离境退税指南”等成为高频词。在线下，越来越多外国游客将中国之行变成“采购之旅”。他们拖着行李箱奔赴中国各大城市商圈和门店，对照“必买清单”批量扫货。

以前，中国游客漂洋过海“全球购”；现在，外国游客扎堆来华“中国购”。“反向海淘”热潮持续升温背后，是外国消费者用实际行动为中国制造投下信任票。

“反向海淘”热潮涌动：空箱而来 满载而归

“暑期进店的外国游客更多了”“很多外国游客拉着箱子来扫货”……如今，许多景点商城都直观感受到入境消费的热度。

在北京秀水街，下午五点，大厦外停了10多辆大巴和小汽车。尼日利亚游客洛瑞丝一次性定制数套成衣，她来华10多天，一半时间都在“买买买”。

在上海南京东路，外国游客挤在潮玩店门口排队，英语、葡萄牙语、泰语的聊天声此起彼伏。上海淮海路上，操着不同语言、发色各异的外国游客，挤进一家主打东方美学的中国品牌店。他们拿着手机，“按图索骥”寻找心仪的“爆款”，不时通过语音电话为亲朋好友代购，有些人甚至一口气买下10多双鞋和几十个包包。

在被誉为“中国电子第一街”的深圳华强北步行街，一名埃及游客的购物袋装得满满当当，一名欧洲游客推着行李箱在档口间快步穿梭，“这里的商品比欧洲齐全，价格更实惠”。

2026年7月22日，在上海市黄浦区淮海路上的一家本土品牌鞋店，俄罗斯游客叶尔莫拉耶夫展示他在社交媒体上看到的中国本土品牌鞋子。新华社记者 王翔 摄

官方数据更加有力地印证了“反向海淘”的火热程度。2025年，全国离境退税销售额同比增长近1倍，一年的销售规模基本等同于此前10年总和；办理退税人数达27万，比2024年增长3倍。2026年上半年，办理离境退税的境外旅客数量同比增长366%，退税商品销售额和退税额同比增长69%。

购物清单迭代：国潮品牌、智能产品成“新宠”

新能源车展厅、国潮快闪店、科创园区成为外国游客新晋打卡地，他们的购物清单也随之改变。

过去，茶叶、丝绸、熊猫玩偶是外国游客购物车里的标配。如今，中国的折叠屏手机、AI眼镜、无人机、智能手环等科技潮品成为“新宠”。在北京王府井步行街，意大利游客卢卡一口气买了4个中国品牌智能手环。在上海华为旗舰店，西班牙游客贝尔纳特对着新能源汽车感叹：“从科技感来看，这辆车太酷了！”

2026年7月28日，外国游客在位于上海市南京路步行街的华为商店了解电子产品。新华社记者 陈浩明 摄

国潮品牌同样圈粉。巴西游客克里斯到上海店铺找同款设计师包包。澳大利亚游客萨曼莎专门跑到中国打卡潮玩门店。非遗文创、盲盒潮玩、国潮箱包……这些都是外国游客的“心头好”。

外国游客在中国的消费模式也发生深刻变化。从“随机买”转向“攻略购”，他们提前在社交平台“种草”，到店精准选款、批量代购。从“观光客”转向“体验者”，他们打卡汉服旅拍、尝试中医理疗、试驾新能源车，沉浸式体验中国生活的活力，感受中华文化的魅力。

2026年5月5日，外国游客在上海南京路步行街的一家潮玩店里挑选商品。新华社记者 陈浩明 摄

上海社会科学院世界中国学研究所副所长王健说，外国游客的“购物车”里装的不仅是商品，更是对中国创新、中国文化和生活方式的认同。

何以火热：政策“开门”、服务“圈粉”、制造“留客”

“反向海淘”热潮并非凭空而起，背后是中国高水平对外开放带来的政策和服务的全方位升级。

中国免签“朋友圈”持续扩容，为外国游客打开“方便之门”。近年来，中国先后对50个国家实行单方面免签，对55个国家实行240小时过境免签。2025年，免签入境外国人3008万人次，占入境外国人的73.1%。2026年上半年免签入境外国人1781.5万人次，占比高达77.7%，同比增长30.6%。

离境退税“最后一公里”加速打通，外国朋友购物更省心。从2025年推出的离境退税1.0版政策，到今年7月1日落地的2.0版政策，起退点降了、退税商店覆盖范围大了、口岸验核等待时间短了、无纸化退税更方便、“即买即退”异地互认更省心。

2026年6月1日，在北京秀水街大厦“北京礼物”纪念品商店内拍摄的面向入境游客的“Meet China”自助消费平台。新华社记者 鞠焕宗 摄

服务网络越织越密，外国朋友购物体验更丝滑。多语种标识、外卡支付、极速定制、国际邮寄等高品质、有温度的国际化服务打造无阻碍消费场景。

外国游客心甘情愿掏钱包的背后，是中国高质量发展的澎湃动能和中国制造的硬核实力。世界知识产权组织报告显示，中国已成为全球人工智能专利最大拥有国，占比达60%。从无人机到AI眼镜，从折叠屏手机到智能穿戴，强大的产业链和创新力，让中国制造的产品从“价格驱动”转向“价值驱动”，成为全球消费者主动“种草”的抢手货。

外交部发言人林剑近日在例行记者会上说，“反向海淘”热潮持续升温，让世界共享“中国设计”“中国制造”的质感与创意。

2026年5月2日，在北京天坛公园，一名外国游客在使用中国品牌口袋相机拍摄。新华社记者 鞠焕宗 摄

优质商品加贴心服务，“中国购”完成了从“流量”到“留量”的闭环。对外经济贸易大学国家对外开放研究院研究员郑榕表示，中国正加快从“世界工厂”迈向“全球消费目的地”。

外国朋友青睐“中国游”“中国购”的背后，是中国坚持以高质量发展赋能世界，以高水平对外开放连接世界。正如外交部发言人林剑所说，致力于和平发展、充满创新活力与文化魅力的中国正获得越来越多的信任与认可。

来 源：新华网

原标题： “反向海淘”持续火热，外国游客为啥爱上“中国购”？

记者 徐倩 李雪梅 谢艳

本文转自：温州新闻网 66wz.com