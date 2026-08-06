印度22名儿童感染金迪普拉病毒死亡
印度西部古吉拉特邦近期暴发金迪普拉病毒感染疫情。印度媒体5日援引该邦卫生部门的数据报道，截至3日，当地累计报告184例疑似病例，其中35例病毒检测呈阳性，22人死亡，7人病情危重。上述患者均为15岁以下儿童。
据印度《经济时报》报道，印度卫生和家庭福利部已向古吉拉特邦派出国家联合疫情应对小组，协助开展疫情调查、流行病学评估和临床救治等。
印度国家疾病控制中心说，该病毒疫情曾在印度西部和中部地区周期性暴发，尤其是雨季期间。
这是1月14日拍摄的印度首都新德里一家国营药店。新华社发（贾韦德·达尔摄）
金迪普拉病毒与狂犬病毒同属弹状病毒科，主要通过沙蝇叮咬传播。患者感染金迪普拉病毒后，症状通常为高热、剧烈头痛、恶心、疲劳等。严重时，病毒可快速扩散至大脑，引发呕吐、抽搐、意识丧失等症状。如未及时接受治疗，症状出现后的48至72小时内病程即会发展至昏迷甚至死亡。
目前尚无针对金迪普拉病毒的获批抗病毒药物或疫苗。15岁以下儿童因免疫系统和神经系统尚未发育完全，更易在感染该病毒后出现严重并发症。印度卫生专家建议家长让儿童穿上长袖衣物、使用驱虫剂和蚊帐，以减少被沙蝇叮咬的风险。
来 源：新华网
记者 王一帆
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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