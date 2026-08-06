新华网 2026-08-06 10:42:47

美国总统特朗普所乘直升机4日在华盛顿遭遇飞行安全事件。白宫表示该事件不涉及人身安全危险，不过美国联邦航空局已经启动调查。

美国总统特朗普所乘直升机4日在华盛顿遭遇飞行安全事件。白宫表示该事件不涉及人身安全危险，不过美国联邦航空局已经启动调查。

据《华尔街日报》、美国有线电视新闻网和路透社报道，特朗普4日下午乘坐“海军陆战队一号”直升机从白宫外起飞，前往安德鲁斯联合基地，继而换乘“空军一号”专机前往洛杉矶。

5月1日，美国总统特朗普在首都华盛顿白宫南草坪接受媒体采访。新华社发（李源清摄）

按照飞行安全规定，特朗普所乘直升机起飞前，距离白宫不远的罗纳德·里根华盛顿国家机场空管员应禁止其它飞机在附近飞行。然而，一架客机却与特朗普座机几乎同时起飞。

路透社报道，联邦航空局规定，飞机在机场附近上空必须保持至少1.5英里（约2.4公里）的水平间距和500英尺（0.15公里）的垂直间距。两名消息人士说，特朗普座机与那架客机的间距似乎未达到这一要求，不过看似并没有相撞危险。

特朗普的座机和那架客机最终都安全降落。

2025年1月29日晚，一架载有64人客机在罗纳德·里根华盛顿国家机场降落过程中，与一架载有3名军人的军用直升机相撞。两机均坠毁，无人生还。调查结论认为，空难关键原因是两架飞机航线距离过近，另外，机场塔台管制人员工作负担过重，未能充分发布安全预警，过度依赖飞行员目视发现航空器并保持安全间隔。

那起空难后，联邦航空局禁止直升机和喷气机同时在这座机场周围上空飞行。当“海军陆战队一号”飞行时，机场周边应净空。据报道，“海军陆战队一号”机组通常至少在起飞前3分钟通知机场空管员。

美国有线电视新闻网获取的通话记录显示，特朗普座机机组在起飞前3分钟联系空管员，但后者回复说听不清楚。数分钟后，机组通知空管员正按照计划起飞，后者警示说，一架客机已从机场起飞。机组回答，已看见客机，正保持直升机空中位置，然后将继续飞行。

一名白宫发言人说，这起事件中，特朗普“没有在任何时刻处于危险之中”。

联邦航空局回应说：“正在调查一起涉及‘海军陆战队一号’的安全事件，但看似这不是危险接近事件，两架飞机显然并非将交会。”

来 源：新华网

原标题： 特朗普所乘直升机遭遇飞行安全事件

记者 惠晓霜

本文转自：温州新闻网 66wz.com