永嘉发布 2026-08-06 16:17:10

8月5日，永嘉县委召开党外人士座谈会，就县委十四届十次全会报告听取各民主党派、工商联负责人、无党派人士等代表的意见建议。

8月5日，永嘉县委召开党外人士座谈会，就县委十四届十次全会报告听取各民主党派、工商联负责人、无党派人士等代表的意见建议。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话，永嘉县委常委、统战部部长唐红专参加会议。

会上，永嘉县委办介绍了县委十四届十次全会报告的起草情况。各民主党派及无党派人士代表结合自身工作和我县实际，围绕社会治理、人工智能应用、汽车产业链、农文旅融合促共富、青年创业人才、文化“新三样”等方面提出了意见和建议。

在听取大家发言后，吴呈钱指出，党外人士人才荟萃、智力密集、联系群众广泛，大家的发言聚焦经济、产业、文化、民生等领域，所提出意见建议精准务实，报告起草组要全面梳理、认真研究，使全会报告更具科学性、前瞻性和可操作性。

吴呈钱强调，这次市委全会赋予永嘉从调出县向经济强县迈进的使命任务，召开县委十四届十次全会，就是推动市委全会精神落地转化，进一步推动创新永嘉从起势到全面成势，让工业、创新成为永嘉迈向“经济强县”的硬核支撑和最强动力。广大党外人士要切实履行“好参谋、好帮手、好同事”的定位，多献务实之策，当好县委决策的“智囊团”，多架连心之桥，当好界别群众的“传声筒”，多谋落实之招，当好改革发展的“助推器”，为县域改革发展广泛凝聚人心、凝聚共识、凝聚智慧、凝聚力量。

来 源：永嘉发布

原标题： 县委召开党外人士座谈会

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com