文成发布 2026-08-06 16:17:11

8月6日，文成县委十四届十次全体（扩大）会议暨县政府第十次全体会议举行。

8月6日，文成县委十四届十次全体（扩大）会议暨县政府第十次全体会议举行。

文成县委常委会主持会议。文成县委书记罗招政讲话，文成县委副书记杨德听、张呈念出席。

全会坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记重要讲话重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，全面落实省委十五届九次全会和市委十三届十次全会精神，总结上半年工作，部署下半年任务，进一步动员全县上下牢固树立和践行正确政绩观，深入践行“八八战略”，全面释放创新活力，推进高质量发展建设共同富裕示范区县域实践，奋力交出“十五五”开局之年的精彩答卷，加快推动更高水平“山水侨城”建设蓄力起势。会议结束时，罗招政就贯彻落实全会精神作了讲话，杨德听就推进创新赋能、产业升级、项目建设、改革开放、强城兴村、民生改善、除险保安等方面工作作了部署。

全会认为，今年以来，文成县委常委会团结带领全县上下，全面落实习近平总书记“4+1”重要要求、省委“132”总体工作部署和市委“1361”思路举措，深入实施新一轮“强城行动”，大力推进“强能力强作风强攻坚”行动，闭环落实“十重百项”清单，对标对表抓贯彻落实，上下联动抓学习教育，千方百计抓向上争取，精雕细琢抓城市形象，持之以恒抓凝心聚力，有力推动重大项目提速攻坚、重点促消费持续深化、重点引育有序落地、重点人工智能逐步铺开、重点指标稳健增长、重点要素精准供给、重点改革纵深推进、重大破难靶向发力、重点民生日益改善、重要党建全面提质，经济社会发展保持向上向好态势，实现“十五五”坚实起步。同时要清醒看到面临的困难和存在的短板仍不少，必须坚定信心，迎难而上，推动高质量发展行稳致远。

全会强调，高水平建设创新文成，是深入学习贯彻习近平总书记重要要求的政治责任，也是建设更高水平“山水侨城”的必然选择。要牢牢把握创新文成建设的正确方位，秉持“山区也能搞创新、更需搞创新”理念，让求新求变浸润城市底色，让敢闯敢干成为干部队伍的精神特质。要牢牢把握创新文成建设的难得机遇，统筹科技、产业、制度、文化、治理多元创新一体推进，持续拓宽差异化创新路径。要牢牢把握创新文成建设的关键抓手，把人工智能深度融入经济社会发展各领域各方面，让人工智能真正赋能千行百业、赋能跨越式高质量发展。要牢牢把握创新文成建设的特色打法，围绕创新文成建设的“四梁八柱”，在创新浙江、创新温州大场景中找准发力赛道，加快形成具有文成辨识度的特色优势。

全会强调，要全方位放大科创平台效能，深化教育科技人才一体改革发展，用好产才融合科创服务团，加大科创场景培育和开放力度，推动R&D经费投入占GDP比重逐步提升。要全链条赋能特色优势产业，壮大低空经济，发展农业新质生产力，提速传统产业焕新升级，加快布局未来产业，争取引育一批链主企业和生态主导型企业。要全周期提速人工智能发展，深入实施人工智能创新发展三年行动计划，发展人工智能产业，打造“AI+低空”“AI+文旅”“AI+农业”等十大场景，推进全社会人工智能通识教育，加强人工智能训练师、AI行业翻译官等人才引育。要全要素构建一流创新生态，推动企业主导的产学研用融通创新，打造知识产权“一站式”公共服务平台，鼓励金融机构优化、创新金融产品，推动更多优质金融资源靶向供给、提质增效。

全会强调，做好下半年工作，总的是要全面落实习近平总书记“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署、市委“1361”思路举措，持续深化“五山联动”“五水共富”“五侨聚力”“五城同进”战略重点，落实落细“十重百项”清单，以实干实绩确保高质量完成全年各项目标任务。要更加突出对标看齐、知行合一，牢牢把握“八八战略”既一以贯之、又与时俱进的实践要求，持续提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，确保各项事业始终沿着正确方向稳步前行。要更加突出系统谋划、精准施策，坚持在高质量发展建设共同富裕示范区大场景下谋划推进各项工作，分阶段定目标、分领域明抓手、分节点压责任，加快形成更多可复制可推广的经验做法。要更加突出真抓实干、为民造福，牢固树立和践行正确政绩观，多做打基础、利长远、惠百姓的实事，为建设“重要窗口”展现更大担当作为。要更加突出改革破局、创新破题，善于以改革精神和创新办法应对新形势新问题，坚持准确识变、科学应变、主动求变，让改革创新成为文成发展的最强动力。要更加突出担当作为、久久为功，牢牢把握换届工作的正确导向，干换结合、以干迎换、以换促干，引导全县广大党员干部把全部心思和精力放在谋发展、抓改革、破难题上。要更加突出慎终如始、抓早抓小，把防范化解重大风险隐患牢牢抓在手上，全力维护政治安全、经济安全、社会安全、网络安全等，以高水平安全护航高质量发展。

全会强调，要坚定信心、全力冲刺，全力奋战三季度、决战下半年。要一刻不停抓产业，为创新文成夯实经济硬支撑，坚持把着力点放在特色发展上，突围突破做强低空经济，集聚集群升级生态工业，提速提效发展现代农业，着力构建现代化产业体系。要一贯到底攻项目，为创新文成筑牢增长主引擎，树立“项目为王”理念，多元招商拓增量，高效建设优存量，全力保障储余量，以项目大攻坚推动发展大提速。要一如既往扩开放，为创新文成激活发展强动能，坚定不移推进高水平对外开放，进一步引导侨资回归，拓展贸易出口，畅通开放通道，加快构建内外联动发展新格局。要一体联动促协同，为创新文成构建城乡新优势，坚持以“千万工程”牵引城乡融合发展缩小“三大差距”， 聚焦强城提能级、兴村焕生机、融合优供给，建强伯温山水智造发展轴。要一脉相承兴文化，为创新文成擦亮福地金名片，坚持以文化建设“八项工程”为指引，推动“文化+科创”破局、“文化+旅游”出彩、“文化+民生”提质，加快形成文化强县建设“八条跑道”标志性成果。要一心为民办实事，为创新文成积累百姓好口碑，始终坚持以人民为中心的发展思想，不断提升就近增收“获得感”、 生态宜居“幸福感”、 风险防范“安全感”， 用心用情增进民生福祉。

全会强调，要坚持以习近平党建思想为指引，大力弘扬伟大建党精神，加快打造勤廉并重的新时代党建高地和清廉建设高地县域样板。要坚持固本培元，永葆绝对忠诚的政治品格，强化思想铸魂、对标执行、合力凝聚，不断夯实坚定 拥护“两个确立”、坚决做到“两个维护”的思想根基。要坚持干换结合，提振比拼争先的昂扬锐气，建强过硬队伍，锤炼实干本领，激发内生动力，打好综合考核、赛马比拼、能上能下、关心关爱等激励担当组合拳。要坚持大抓基层，筑牢坚强稳固的战斗堡垒，抓头雁强履职，抓运行强质效，抓示范强引领，全面提升政治素养、履职能力、带富本领。要坚持从严从实，涵养勤廉干事的良好生态，推进监督常态长效、风腐同查同治、整治见行见效，加快推动信访化解成效度、治理成果可见度、基层群众满意度“三个显著提升”。

全会号召，让我们更加紧密地团结在以习近平同志为核心的党中央周围，在省委、市委的坚强领导下，深入践行“八八战略”，大力弘扬“六干”作风，牢固树立和践行正确政绩观，守正创新、革故鼎新、推陈出新，高质量完成全年目标任务，为建设更高水平“山水侨城”而团结奋斗。

来 源：文成发布

原标题： 县委十四届十次全体（扩大）会议暨县政府第十次全体会议举行

记者：夏季 朱伟 李友汉

本文转自：温州新闻网 66wz.com