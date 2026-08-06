瓯海发布 2026-08-06 16:12:44

8月5日下午，瓯海召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议。

8月5日下午，瓯海召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议。瓯海区委书记刘云峰强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，全面落实省、市部署要求，坚持“一个目标、四个宁可”，全力做好各项防御应对工作，坚决打赢防汛防台大仗硬仗主动仗。瓯海区领导林蔓、郑益群参加会议。

会议复盘9号台风“巴威”全过程防御应对工作，深入查摆不足，全面总结经验，进一步提升防范应对能力，以更精准、更有效、更全面措施做好13号台风“白海豚”防御应对工作。

当前，台风“白海豚”正逐渐靠近。刘云峰强调，要强化复盘成果转化，举一反三、补齐短板，层层压实工作责任，迭代完善工作体系，推动防汛防台工作“打一仗、进一步”，牢牢守住“三条底线”，切实维护人民群众生命财产安全。要全面加强监测预警，密切关注台风动态，强化滚动会商研判，进一步细化雨情、汛情、水情预报颗粒度，做到各类信息及时发布、提前预警。

刘云峰强调，要高效畅通指挥体系，严格落实值班值守制度，及时响应、迅速行动，确保防汛最小单元第一时间激活，全面形成工作合力。要深入开展隐患排查，坚持防范在先、处置在早，紧盯地质灾害风险防范区、山塘水库、小流域山洪、山体边坡、危房旧房等重点领域，综合运用人防、技防、物防手段，开展拉网式、地毯式隐患排查整治。要充分前置各项准备，完善人员转移避险安置预案，配齐配足应急物资、救援力量，做到早谋划、早准备、早落实，扎实细致做好防御台风各项应对工作。要强化宣传引导工作，多渠道滚动发布台风动态和避险提示，引导市民群众提早做好防范准备，形成全社会共同参与防汛防台的浓厚氛围和强大合力。

来 源：瓯海发布

原标题： 瓯海研判部署台风“白海豚”防御应对工作

记者：吴佳佳

本文转自：温州新闻网 66wz.com