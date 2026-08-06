瓯海区委书记刘云峰专题研究更高水平平安瓯海、美丽瓯海建设工作

瓯海发布 2026-08-06 16:13:56

8月5日，瓯海区委书记刘云峰研究部署更高水平平安瓯海、美丽瓯海建设工作，强调要更好统筹发展和安全，坚持问题导向，注重举一反三，以平安建设新成效为高质量发展保驾护航，以生态治理实成果厚植区域绿色底色。

8月5日，瓯海区委书记刘云峰研究部署更高水平平安瓯海、美丽瓯海建设工作，强调要更好统筹发展和安全，坚持问题导向，注重举一反三，以平安建设新成效为高质量发展保驾护航，以生态治理实成果厚植区域绿色底色。瓯海区领导吴雪梅、林蔓、郑益群参加会议。

会上，瓯海区生态环境分局、区安委办分别对照上级督查情况，汇报生态环境保护、安全生产领域近期工作开展情况，以案为鉴深入剖析当前形势与短板弱项，提出下步重点任务。会议还专题研究“十类高频多发的重大隐患”，聚焦消防、工矿、建筑施工、燃气、特种设备等重点领域部署开展专项整治行动，集中力量狠抓本质安全提升。

刘云峰指出，要深入贯彻习近平生态文明思想，践行“绿水青山就是金山银山”理念，全面打好蓝天碧水净土保卫战。要抓实全域排查整治，紧盯河道污染、排污口直排、废品露天堆放、土地侵占等突出生态隐患，动态梳理更新问题清单，做到发现一处、整治一处、规范提升一类。要强化清单化闭环整改，逐项细化整改举措，明确时间节点，压紧压实责任，推动问题限期整改到位。要健全常态长效机制，常态化开展“回头看”，严防问题反弹回潮，以实打实整改成效守牢区域生态本底。要同步推动发展方式绿色转型，加快产业、能源结构优化升级，推动优势产业迭代转型、绿色产业培育孵化；持续深化美丽瓯海全域行动，迭代提升城市品质；加大宣传引导力度，提升群众文明素养，构建人人参与、美美与共的“美丽瓯海”共建共享格局。

就推进更高水平平安瓯海建设，刘云峰强调，要学深悟透习近平总书记关于安全生产重要论述，把安全摆在突出位置，树牢底线思维。要紧盯各类风险薄弱环节，抓实专项整治行动，通过全覆盖排查、清单化整改、闭环式管控，全力清零存量重大隐患，从严遏制新增隐患，压紧压实企业安全生产主体责任，织密筑牢安全生产防线。各地各部门要坚持守土有责、守土负责、守土尽责，健全协同联动机制，推动监管关口前移，紧盯厂区员工宿舍、高层建筑、粉尘企业、建筑施工特种作业、城镇燃气等关键场景风险管控，把安全要求落到最小单元，强化专项整治、督导检查与复盘评估。要常态化组织消防安全和安全生产应急演练，提升基层快速处置能力，同时广泛普及安全知识，引导企业员工、社会群众主动参与风险防范，以高水平安全保障全区经济社会高质量发展。

来 源：瓯海发布

原标题： 刘云峰专题研究更高水平平安瓯海、美丽瓯海建设工作

记者：黄冰娥

本文转自：温州新闻网 66wz.com