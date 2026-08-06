瑞安市领导开展“暖企心、助企兴”暨平安周巡查活动

瑞安发布 2026-08-06 16:16:34

连日来，李剑锋、陈汉存等瑞安市领导率队深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”暨平安周巡查活动，实地调研企业生产经营、市场拓展、科技创新、安全生产等情况，倾听企业心声、协调解决难题，助力企业稳经营、强创新、拓市场、保安全，更好统筹高质量发展和高水平安全。

连日来，李剑锋、陈汉存等瑞安市领导率队深入企业生产车间，开展“暖企心、助企兴”暨平安周巡查活动，实地调研企业生产经营、市场拓展、科技创新、安全生产等情况，倾听企业心声、协调解决难题，助力企业稳经营、强创新、拓市场、保安全，更好统筹高质量发展和高水平安全。

瑞安市委书记李剑锋一行首先来到浙江力冠机械有限公司，走进企业展厅和生产车间，了解企业发展历程、技术研发、市场布局、安全生产等工作。力冠机械致力于标签印后设备研发与制造，产品畅销国内、东南亚、欧美等市场。李剑锋对企业深耕细分领域、坚持创新发展的做法给予肯定，勉励企业始终将科技创新作为核心发展驱动力，持续加大研发投入，深耕核心技术、夯实专利壁垒，持续巩固行业领先地位。

赛纳集团有限公司是中国安全鞋行业的领军企业，其自主研发的400余款安全鞋，年产能突破千万双，远销全球30多个国家和地区。李剑锋一行先后走进企业产品展厅和智能化生产车间，察看生产工艺、技术创新等。得知企业多道关键工序已实现机器人全覆盖，李剑锋十分欣慰，寄语企业坚定不移推进创新发展，紧盯市场需求和行业痛点加强科研攻关，向产业链高技术、高附加值领域延伸，不断提升市场竞争力和话语权。

温州卡贝卫浴有限公司是一家以线上电商为核心渠道，聚焦年轻化、智能化、场景化居家消费需求的厨卫五金企业。“今年销售形势如何？”“目前经营遇到哪些困难？”李剑锋实地察看线下体验馆、电商办公区，与企业负责人深入交流，倾听企业诉求。他鼓励企业要持续练好内功，加强产品创新，构建覆盖研发、设计、生产、销售全链路体系，依托跨境电商平台，带动上下游供应链协同发展。

调研过程中，李剑锋强调，各部门要主动回应企业诉求，当好服务企业发展的“店小二”，精准落实帮扶措施，以一流营商环境，赢得更多企业发自内心的好口碑；要始终绷紧安全生产这根弦，重点抓好夏日高温用电、消防安全、车间作业安全等关键领域监管，实现隐患动态清零，坚决守住安全生产底线，为全市企业高质量发展筑牢安全稳定的良好环境。

瑞安市委副书记、市长陈汉存率队赴塘下镇、莘塍街道、南滨街道等地开展“暖企心、助企兴”暨平安周巡查活动，重点督查企业安全生产和消防安全工作。

陈汉存一行先后来到乔路铭科技股份有限公司、瑞安市华特汽车销售服务有限公司等企业，实地查看企业生产车间、物料仓储区、消防通道等重点区域，详细了解生产经营、日常安全管理等情况。陈汉存叮嘱企业要深耕主业、练好内功，抢抓发展机遇，持续提升核心竞争力；要时刻绷紧安全生产这根弦，进一步健全安全管理制度，抓实安全生产宣传教育，完善应急处置预案，切实提升企业本质安全水平。

陈汉存强调，相关属地和部门要坚持统筹发展和安全，从严从实抓好安全监管，持续加大隐患排查及问题整改力度，用心用情做好助企纾困服务，切实解决企业发展中的难点堵点问题，以高水平安全护航企业高质量发展。

郑立、罗明、林圣赞、何志友、陈伟锋、项金敏、张海飞、池万松、葛震海、谢钦巨、王渊、戴铭、林圣强、金建宇等瑞安市领导也分赴各地开展平安周巡查活动。

来 源：瑞安发布

原标题： 市领导开展“暖企心、助企兴”暨平安周巡查活动

记者：贾洁楠 潘敏洁/文 张欣/图 通讯员：吴亮/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com