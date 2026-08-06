网传“深圳地面沉降致车辆损坏”不实（2026·08·06）

全国网络辟谣 2026-08-06 17:29:58

辟 谣 网传“深圳地面沉降致车辆损坏”不实

详情：近日，有多个自媒体账号发布视频称“深圳滨海大道突然塌出10平米大洞，早高峰全线堵死”，附带夸张的道路塌陷、车辆损坏等画面，引发网友讨论。经核实，8月4日上午9时许，深圳滨海大道西行方向沙河立交附近发现一处地面沉降，但未造成人员伤亡和财产损失，现实情况与网传视频中出现的“车辆翻车”“巨大面积塌陷”等画面严重不符。上述视频系通过AI生成、调用其他路面塌陷画面，通过拼接生成的虚假视频。8月5日12时33分，深圳交警发布路况提醒：原临时管控的滨海西行辅道（深湾五路至沙河东立交段），已解封，辅道全线通车（主道仍然封闭）。（来源：“深圳网络辟谣”微信公众号）

误 区 皮肤烫伤用牙膏能止痛？

真相：这种做法毫无科学道理。

很多人之所以觉得牙膏能“止痛”，可能是因为早期牙膏普遍添加了薄荷醇或薄荷精油，这种物质虽然并不能真正降低皮肤温度，但能激活皮肤上的冷觉感受器，向大脑传递“冰凉”的信号，会一定程度掩盖灼痛感，进而让人产生了一种它在起效的错觉。

需要注意的是，牙膏不是无菌制剂，涂抹在开放性创面也容易导致细菌滋生和感染，是非常错误的做法。此外，涂抹酱油、香油、花椒面等“土方法”也有同样风险，不但不利于伤口恢复，还会增加感染几率。（来源：“科学辟谣”微信公众号）

通 报 全国重点网络视听平台清理违规视频13300余条，7月“AI魔改”视频治理成果近日公布

详情：按照国家广播电视总局工作部署，2026年1月开展的“AI魔改”视频专项治理工作已取得实效。为进一步巩固治理成果，自2月1日起，“AI魔改”视频治理工作通过常态化、制度化长效机制持续开展。广电总局督导各主要网络视听平台进一步深化落实主体责任，加强日常排查，重点清理基于四大名著、历史题材、革命题材、英模人物等经典影视作品进行“AI魔改”的违规视频，并同步清理各类邪典动画，持续营造健康的网络视听生态环境。

部分重点网络视听平台近日公布了7月“AI魔改”视频专项治理工作的处置情况，共清理违规视频13300余条、处置违规账号30余个。（来源：@央视新闻）

通 报 零容忍！邯郸3人编造传播网络不实信息被依法打击

详情：网络空间不是法外之地。随意编造、转发不实信息，制造网络谣言，不仅容易引发公众恐慌、扰乱社会公共秩序，还触碰法律红线。近期，河北省邯郸市曲周县公安机关聚焦人民群众反映强烈的网络谣言突出违法犯罪行为，持续加大打击整治力度，近日通报3起典型案例。

案例一：吴某在未核实消息来源的情况下，套用山东某地视频、故意编造设定地点为“曲周龙海公园打架”的虚假信息，并通过微信、抖音等网络平台散布传播，扰乱正常网络舆论秩序与社会公共秩序，造成不良社会影响。7月31日，吴某被依法行政拘留。

案例二：曲周县公安局接到群众报警称，有人利用微博发布负面信息实施敲诈勒索，公安迅速立案进行侦办，7月8日在北京市昌平区某小区将嫌疑人韩某某抓获。经审讯，韩某某对犯罪事实供认不讳，依法被刑事拘留，案件正在进一步办理中。

案例三：网民岳某某在抖音平台发布虚假信息，谎称曲周县发生重大交通事故并造成未成年人死亡，引发网民关注，扰乱网络空间秩序，造成不良社会影响。经核实，曲周县各道路未发生导致未成年人死亡的重大交通事故，岳某某为博取眼球、吸引流量编造散布谣言，虚构事实扰乱公共秩序，被依法行政拘留。

言论自由不等同于肆意妄为，无论是主动造谣，还是盲目转发传谣，只要触碰法律红线，必将依法追责。请广大网民自觉遵守网络法律法规，规范网络言行，坚决做到不信谣、不造谣、不传谣。（来源：@邯郸网警）

来 源：全国网络辟谣

本文转自：温州新闻网 66wz.com