温州日报 2026-08-07 08:05:05

今年以来，洞头新增249个青年市场主体，带动一批村民就近就业。变化背后，当地实施“青年上岛计划”，推出青年返乡入乡合作创业“新十条”举措，邀请“上岛青年”入乡创业，用新业态激活海岛文旅与乡村产业振兴，让更多群众共享发展红利。从海岛到都市，这种以创新服务机制赋能市场经营主体的探索，正在温州各地铺展。

温州网讯 暑假期间，洞头半屏岛的油罐公园一开园，便迅速出圈，工业风的钢铁巨罐里，满是前来打卡的游客。

这座工业遗存以“政府引导+国企实施+专业运营”的模式落地，成为半屏山海洋国家级旅游度假区创建中的一个“潮玩+文旅”特色IP，让不少村民在“家门口”端起了文旅饭碗。

今年以来，洞头新增249个青年市场主体，带动一批村民就近就业。变化背后，当地实施“青年上岛计划”，推出青年返乡入乡合作创业“新十条”举措，邀请“上岛青年”入乡创业，用新业态激活海岛文旅与乡村产业振兴，让更多群众共享发展红利。

从海岛到都市，这种以创新服务机制赋能市场经营主体的探索，正在温州各地铺展。

聚焦楼宇经济活力不足，鹿城区滨江街道实体化运营滨江CBD、环万象城两大商务社区，落实专员包干走访企业945家，打造“滨GO课堂”“潮企滨江”等十大助企服务品牌，协调解决企业诉求60余件，成功引进抖音、盒马等优质企业50余家，全方位优化营商环境，壮大楼宇经济。

服务温度，体现在日常细节里。在滨润大厦，楼宇侧边的3-5楼因高层电梯无法直达，常出现客户误乘电梯、到访不便等问题。对此，滨江CBD商务社区主动踏勘，协调商户与物业敲定整改方案。在社区全程跟进下，电梯厅专属指示牌与楼层索引牌现已全部安装完毕。

龙湾区星海街道则推行“企服星秘书”机制，由街道班子成员带头、干部全员下沉，组建16个助企专班组，每月走访，一线纾困。今年以来，累计收集涉企问题110个，办结109个。

走访中，专班组了解到浙江长江汽车电子有限公司用工难、纠纷多等问题，立即联动多部门填补劳动力千余人，降低维稳支出百余万元；发现浙江贝乐卫浴科技有限公司园区被窄路限高而卡住物流后，又协调部门优化侧门选址，跟进施工验收，顺利开通货运侧门，为企业冲刺亿元产值扫清路障。

不只企业服务跑出加速度，便民改革同样惠及群众日常。在泰顺县，装修垃圾迎来“一键清运”。罗阳镇泰寿路一处自建房装修现场，执法队员主动上门，手把手教户主通过“浙里办”APP的“建筑垃圾”服务模块下单。备案车辆随后准时抵达，扫码核对即完成清运，全程透明高效。

这是泰顺依托省数字化改革成果，全面推广的装修垃圾线上预约清运服务。“以前群众找正规清运队伍难，现在用新模式可全程追溯，让垃圾去向清晰，实现监管闭环。”泰顺县综合行政执法局罗阳中队副中队长吴海军说，“我们边宣传边执法，业主报备时就引导他们预约，让大家会用想用。”

眼下，“一键清运”逐渐走进泰顺居民小区、商铺等各类场景，成为群众触手可及的便利服务。

来 源：温州日报

原标题： 服务沉下去 幸福提上来

温州各地创新利企便民服务机制

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com