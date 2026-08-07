温州日报 2026-08-07 08:05:00

昨天上午，风力发电国家技术创新中心浙江分中心在温州海洋经济发展示范区揭牌。该中心去年9月29日获科技部、国家能源局批复，浙江分中心是其布局东南沿海的核心支点。运营主体——浙江风电国创科技有限公司已于今年2月注册成立。

温州网讯 昨天上午，风力发电国家技术创新中心浙江分中心在温州海洋经济发展示范区揭牌。该中心去年9月29日获科技部、国家能源局批复，浙江分中心是其布局东南沿海的核心支点。运营主体——浙江风电国创科技有限公司已于今年2月注册成立，扎根温州、立足浙江、辐射全国、面向国际。

国创中心负责人给出选择温州的三个理由。资源禀赋是第一个理由，温州坐拥全省五分之一海域面积，深远海风能突出，是海上风电的天然试验场；产业基础是第二个答案，作为民营经济发祥地，金风科技深远海零碳基地与上百家上下游企业已在温州集聚，形成了从装备制造到运维服务的完整产业链；“敢闯敢试、务实实干”的产业氛围，则是第三个关键因素。

四大方向+四位一体。分中心聚焦深远海平价漂浮式风电、海上风电融合发展、海上风电数智化、新型架构风力发电系统四大核心技术方向，构建“创新中心+概念验证+中试平台+孵化器”四位一体体系。概念验证与中试平台将依托海上试验风电场建设；海洋新能源孵化器联动政府孵化基金与社会资本，形成可持续创新投入机制。

从风电到“风+空”。揭牌当日上午，“共建创新生态”活动接续展开——国创中心发布无人船、新型传感器等孵化产品，启动未来产业基金募资；下午，制慧网企业家学员参加金风科技战略实践课程，并参观金风温州深远海海上风电零碳总部基地。全天的“仪式+路演+课程+参访”，勾勒出产学研用协同的轮廓。

当天同一场合，海经区管委会相关负责人还披露了海空装备区建设规划，重点布局海上风电装备、商业航天装备、海空智能装备、海空新材料四大赛道，目标是打造千亿级产业集群。浙江深远海风电规划装机2800万千瓦，温州附近海域占比过半，华东浙南区域海洋航运、深远海风电运维等场景的卫星应用服务市场规模已超百亿，“海上风电+空天应用”双向市场空间广阔。

作为浙江海洋经济发展核心平台，海经区集聚了自主创新区、跨境电商综试区等“七区一基地”战略资源，天津大学温州研究院、哈工大产业技术转化中心等科创平台相继落地，近两年GDP增速与工业增加值连续全市第一。温州已获批华东风电母港发展计划，纳入省商业航天产业布局；金风、运达、远景等风电龙头与致航火箭、椭圆时空等空天项目相继落地，产业融合集聚态势初显。

来 源：温州日报

原标题： 海上风电“国字号”落子海经区

千亿级海空装备产业集群路径渐明

记者 伍秀蓉

本文转自：温州新闻网 66wz.com