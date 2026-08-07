市直部门认真学习贯彻市委全会精神

温州日报 2026-08-07 08:19:04

市委十三届十次全会闭幕后，我市各市直部门第一时间召开会议，迅速把思想和行动统一到市委决策部署上来。各部门紧扣“1361”思路举措和“六个始终坚持”“四个必须牢牢把握”等核心要求，立足职能、找准切口，以“高站位、实干事、见真功”的作风狠抓落实，确保全会部署的每一项任务落地见效，为高水平建设创新温州、做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

温州网讯 市委十三届十次全会闭幕后，我市各市直部门第一时间召开会议，迅速把思想和行动统一到市委决策部署上来。各部门紧扣“1361”思路举措和“六个始终坚持”“四个必须牢牢把握”等核心要求，立足职能、找准切口，以“高站位、实干事、见真功”的作风狠抓落实，确保全会部署的每一项任务落地见效，为高水平建设创新温州、做强“一圈一极一中心”贡献更大力量。

市发展改革委召开党委（扩大）会议，传达学习市委十三届十次全体（扩大）会议精神，研究部署贯彻落实意见。会议强调，要践行“六个始终坚持”“四个必须牢牢把握”战略部署，围绕“1361”思路举措找准坐标、奋力作为，坚定不移走好创新温州“华山一条路”，靠前研判抓统筹、调优结构抓投资、聚力升级抓产业、破局赋能抓改革、全域联动抓协同、节能增效抓降碳、惠民固本抓共富，在“高站位、实干事、见真功”中把握职责使命，把全会部署的每一项任务抓出成效。

市经信局将深入贯彻市委十三届十次全会关于“工业强市”战略等部署，做强先进制造集群，推进传统产业焕新提优、新兴产业聚链提级、未来产业前瞻布局。做深人工智能赋能，深化国家中小企业数字化转型、制造业新型技改“双试点”建设，以“制造+AI”推动关键业务环节智能升级。做实产业创新平台，谋划建设“一区五园”，加快推动中试平台“5+5”产业全覆盖、未来产业先导区“一港五谷”全覆盖、技术中心（研究院）超2亿元企业全覆盖。做精优质企业梯队，实施头部企业扩容、腰部企业倍增、小微企业强基三大计划。做优一流营商环境，完善“六位一体”助企服务体系，落实好“数据得地”“雨露计划2.0”等助企纾困政策，办好产业链对接、工业设计大赛等活动，以一流生态护航企业健康成长。

市自然资源和规划局第一时间召开会议，传达学习贯彻市委全会精神。下一步，将紧扣“AI示范应用第一城”目标，深化市域一体化规划管理机制，优化生产力空间布局和工业区块线管理，确保城市空间与创新战略同频共振。同时抢抓政策窗口，坚持增量争取与存量盘活并进，深化低效用地再开发，强化用地用海用林用矿全要素保障，推广“两限一摇”供地机制，以空间要素硬支撑服务项目落地。深化数智融合助企惠民改革，推进自然资源部国土空间准入、后土大模型等重大试点，以人工智能赋能自然资源治理能力跃升，让改革成果更好惠及企业和群众。加快山水林田湖草沙一体化保护修复，系统提升防灾减灾救灾能力，为创新温州建设筑牢安全屏障。

市住建局组织召开专题会议，传达学习贯彻市委十三届十次全会精神。会议强调，站在“万亿之城”再出发新起点，要紧扣市委“1361”思路举措，对标六个“始终坚持”、落实四个“牢牢把握”，更好服务高水平建设创新温州，以住建事业的稳进提质助力我市做强“一圈一极一中心”，加快打造高质量发展建设共同富裕示范区市域样板。要持续深化新一轮“强城行动”，统筹推进“一个优化、六个建设”和“五城三园”重点任务，奋力绘就现代化人民城市新图景。要大力实施城市更新，扎实开展好房子、好小区、好社区、好城区建设，推动城市发展与民生优享双向赋能、一体推进。要抢抓人工智能发展机遇，全力争取国家级“人工智能+未来人居”应用中试基地，着力构建“创新即生活、生活即场景”的复合型创新社区。

市交通运输局迅速召开党委会专题传达学习贯彻市委十三届十次全会精神，强调要全力攻坚重大项目建设，加快建设全国性综合交通枢纽城市，奋力推进高水平交通强市建设；要加快交通智能低碳转型，牢牢把握创新温州建设在全局工作中的战略地位，推进“人工智能+交通运输”行动；要推动开放枢纽能级提升，紧扣金丽温开放大通道建设，坚持做大内贸线、做强内支线、做精近洋线，有力支撑“陆海空一体化、东西双向辐射”开放格局；要优化交通民生服务保障，实施新一轮农村公路提升行动，开展新一轮城乡道路环境提升三年行动，为加快推动高质量发展建设共同富裕示范区市域样板贡献交通运输力量。

市商务局召开党组（扩大）会议，第一时间传达学习市委十三届十次全会精神，研究贯彻落实举措。会议强调，要锚定市委“1361”思路举措与“1266”商务工作体系，聚焦商贸流通再升级、消费潜力再释放、外贸发展再提质、开放格局再拓展、服务保障再提升五大重点，紧盯年度目标查漏补缺、扩容提质、打造亮点，以实干推动商务经济稳中有进。要压实工作责任，攻坚三季度、冲刺四季度、力争全年红，以商务领域实干成效落实“1361”部署，为全力做强“一圈一极一中心”贡献更大的商务力量。

市统计局第一时间召开党组（扩大）会议，要求全市统计系统围绕创新温州建设，加快推进统计现代化改革，聚焦服务业扩能提质、人口发展、产业提升、“双碳”工作等重点领域先行先试，主动承接上级改革试点任务，积极推动AI赋能统计，夯实统计数智化转型基础。要坚持依法治统，全面加强统计基层基础建设，推动统计监督与其他监督协同贯通，坚决筑牢数据质量防线。要优化监测分析，持续健全统计监测体系，探索新质生产力、平台经济等新经济新业态监测，不断提升统计服务的前瞻性、预见性和科学性，以高质量统计服务温州高质量发展。

市贸促会召开党组（扩大）会议，传达学习市委十三届十次全会精神，研究部署贯彻落实举措。会议指出，全市贸促系统要切实把思想和行动统一到市委决策部署上来，立足“联通政企、融通内外、畅通供需”职能作用，对标先进、拉高标杆，不断做优做强展会拓市、国际联络、商事法律服务等工作，倾情倾力帮企业拓展国际市场，全力助推高能级开放强市建设。全体干部职工要深学细悟全会精神，紧盯下半年目标，弘扬“六干”作风，闭环落实、实干争先，以涉外经贸服务实绩为高水平建设创新温州贡献贸促力量。

来 源：温州日报

原标题： 对标对表抓落实 实干争先促发展

市直部门认真学习贯彻市委全会精神

记者 张晨

本文转自：温州新闻网 66wz.com