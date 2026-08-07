温州日报 2026-08-07 09:26:00

近年来，温州持续深化党建引领共富工坊建设，全市1479家“共富工坊”，累计吸纳就业5.5万人，人均月增收2900余元。

温州网讯 夜幕降临，瓯海奥体中心路旁，数十个摊位烟火升腾。贵州烙锅摊位前，店主黄俊凯手起铲落，麻利翻炒着食材。

数小时前，他还坐在瓯海夜市工坊培训课堂里，跟着老师琢磨如何线上引流。此刻，他正一边揽客，一边和合伙人胡晓峰盘算着直播的事。

一辆餐车、一场培训，看似简单，却藏着瓯海共富工坊系统化改革的致富密码。近年来，温州持续深化党建引领共富工坊建设，全市1479家“共富工坊”，累计吸纳就业5.5万人，人均月增收2900余元。

而在瓯海，今年全区110家共富工坊吸纳4496人就业，带动人均月增收2958元。数据背后，瓯海围绕市场运营、改革赋能、品牌打造，正掀起一场共富工坊改革。

变创业堵点为共富支点，夜市工坊悄然冒出“新芽”——

夜间经济连着消费与就业，但“想摆摊没门路、有手艺缺资金”，是许多创业者的困境。夜市工坊的诞生，恰如一场及时雨。

作为区级共富工坊，它由区强村公司统筹成立，是专注赋能夜市经济的综合性服务平台。“初衷是想扶持小成本创业群体，像这次公益培训课就能帮新手解决开播难题。”夜市工坊负责人陈燕介绍说。

培训之余，夜市工坊的托举更为立体：不仅联动全区共富工坊打造集采供应链，还提供摊位视觉设计、水电管网一条龙改造、数字赋能等服务，让创业者轻松支起夜市摊。

“我之前是滴滴司机，想摆夜市摊，可是没经验。”在吹台社区强社公司搭桥下，黄俊凯找到了夜市工坊。跑市场、看人流、选品类……工坊联合社区，帮他锁定了一条冷门赛道：贵州烙锅。

“从餐车选款到动线布局，他们都给了专业建议。”不到两个月，黄俊凯的摊位日均营业额就突破3000元，周末高峰达7000元，稳居夜市前五。

瓯海区委组织部相关负责人介绍，以党建为引领，瓯海凝聚执法、市监、人社等部门力量，把属地和社区拧成一股绳，并联合出台首个夜市运营实务指引，让夜市越来越规范。

变工坊坊主为店铺老板，“心巧妈妈”敲开市场大门——

得益于共富工坊的市场化改革，李丽珍从“心巧妈妈”共富工坊坊主，转型为“布丁妈妈的厨房”老板。她曾带社区宝妈靠短视频和团购群卖温州美食，却苦于缺培训、缺运营、缺固定场地。

社区党委书记黄曼曼了解后，一边请来专业老师给宝妈们上烹饪技能课，一边盘活社区闲置门卫室，为团队提供专属经营场地，助力小店顺利开张。

“李丽珍扎根社区带动宝妈灵活就业，是我们靠谱的‘合伙人’。社区就用‘空间换服务’，为她免租金、降成本，团队也反哺社区，实现共赢。”黄曼曼说。

眼下，社区又帮忙对接居民、企业和学校，打通销路。“节假日订单很多，手工粽子就卖了2000多个。门店一天营收3万多元，人均月增收2200多元，最近又有十来位宝妈想加入。”李丽珍笑着说。

变空心村为网红村，青年入乡让山野好物走出大山——

瓯海以“一镇一特色、一坊一业态”思路，因地制宜打造农产种植、来料加工等五大类工坊集群，推动村村有特色、人人能致富。

大罗山上的新民村曾是空心村，黄叶早茶叶、丁岙杨梅等资源都困在山里。在茶山街道党工委牵头下，“茶山姑娘”共富工坊成立，一个90后青年主理团队应运而生，注册“茶山姑娘”IP，把闲置山林变成了山野体验营地。

工坊联动周边京山村，串起连片式山野体验路线，并通过短视频、直播培训，把流量变销量。目前，已累计开展活动40余期，吸引500余组家庭参与，带动营收增长超300%。

瓯海夜色里，经历市场化改革的工坊，正托举着共富梦想，聚成踏实的小日子。

来 源：温州日报

原标题： 瓯海探路共富工坊市场化改革 摆摊谋生巧手创业皆可期

记者 叶凝碧

本文转自：温州新闻网 66wz.com