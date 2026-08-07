温州日报 2026-08-07 09:26:28

2019年投运的兴农光伏电站，是温州规模较大的集中式光伏帮扶电站，装机容量22.836兆瓦，年发电2500万度。投产至今，已为全县56个经济薄弱村的1.3万户低收入农户带来近2000万元收益。

泰顺县兴农光伏电站发电设备。梅传双 摄

温州网讯 “组件表面正常，往杆塔方向再飞一点。”前天上午，国网泰顺县供电公司员工张来生紧盯着操作终端，一架无人机正沿着泰顺县西旸镇兴农光伏电站的光伏板阵列缓缓飞行。一旁，同事蔡科祈调整飞行路线，实时画面同步传回操作屏。

连绵山坡上，深蓝色光伏板依山铺展，在青山间泛起粼粼波光。张来生说，山高坡陡，不少设备点位人迹罕至，将无人机与人工巡检相互配合，红外测温仪同步扫描，让隐患排查不留死角。

2019年投运的兴农光伏电站，是温州规模较大的集中式光伏帮扶电站，装机容量22.836兆瓦，年发电2500万度。投产至今，已为全县56个经济薄弱村的1.3万户低收入农户带来近2000万元收益。

另外，试种的100亩红豆杉幼苗长势喜人，遮光保湿的环境恰好契合其喜阴习性，带动当地六七十名村民就业。“在家门口就能上班，一年多赚一万多元，日子过得更踏实。”一名管护苗木的村民笑着说。

依托浙南运动飞行基地，西旸镇推出滑翔伞体验项目，游客乘风升空，脚下光伏矩阵一望无际，独特视角催热乡村旅游。

一片山地实现绿电、生态与旅游三重产出。

来 源：温州日报

原标题： “阳光梯田”长出三重收益

记者 林迎颖 通讯员 梅传双

本文转自：温州新闻网 66wz.com