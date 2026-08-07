温州日报 2026-08-07 09:26:00

近日，温州医科大学附属第一医院心血管内科主任周浩教授带领结构性心脏病团队，联合麻醉科成功实施院内首例非插管全麻下经导管主动脉瓣置换术（TAVR）。这一突破标志着该院TAVR诊疗模式正式迈入简化、舒适化的新阶段。

温州网讯 无需气管插管，无需忍受术后咽喉肿痛，患者在睡眠中即可完成高难度的心脏“换瓣”手术。近日，温州医科大学附属第一医院心血管内科主任周浩教授带领结构性心脏病团队，联合麻醉科成功实施院内首例非插管全麻下经导管主动脉瓣置换术（TAVR）。这一突破标志着该院TAVR诊疗模式正式迈入简化、舒适化的新阶段，为浙南闽北地区的高龄、体弱瓣膜病患者带来了更优的治疗选择。

七旬老人饱受胸闷困扰

传统全麻面临挑战

79岁的陈老伯因长期活动后胸闷气短、体力明显下降，来到温医大附一院就诊。经心脏超声检查，被确诊为主动脉瓣轻度狭窄合并重度关闭不全，手术指征明确，需尽快进行TAVR手术。

对于陈老伯而言，心脏手术本身就是一道难关，而麻醉方式的选择更是关键。周浩教授介绍，传统TAVR手术大多采用气管插管全麻，这种方式虽然能保证术中气道安全，但对于心肺功能本就偏弱的老年人来说，气管插管操作可能带来牙齿脱落、咽部及气道损伤、声音嘶哑、吞咽障碍甚至肺部感染等并发症，且术后恢复慢、住院周期长。

多学科联手

打造“睡眠式”微创手术

为了让陈老伯以更小的创伤、更舒适的状态接受手术，团队联合麻醉科、超声科进行了缜密的术前多学科评估。最终，团队决定采用“局部麻醉+静脉无痛诱导镇静”的创新方案。

手术当天，在麻醉医师精准的静脉镇静镇痛下，陈老伯很快平稳进入睡眠状态。周浩教授团队经股动脉入路，在DSA影像的精准指引下，将人工瓣膜顺利送达并精准释放。手术流程顺利，术后复查显示，新瓣膜位置理想，主动脉瓣跨瓣压差显著下降，仅存微量反流。

得益于非插管麻醉模式，陈老伯全程保留自主呼吸，无需食道心超，进一步降低了咽部损伤风险。手术从麻醉开始至苏醒仅用时1小时20分钟，较常规手术缩短约半小时。

苏醒后，陈老伯生命体征平稳，没有出现恶心、咽喉不适、出血等气管插管常见的不良反应。

常态化推广

让更多患者“安心”换瓣

据介绍，温医大附一院结构性心脏病中心自开展TAVR技术以来，已完成数百例复杂主动脉瓣介入手术，形成了成熟的“温州方案”。此次无痛镇静模式TAVR的成功落地，是科室精细化诊疗的重要突破。

周浩教授表示，未来中心将常态化推广这一舒适化手术模式。对于高龄、体弱、肺功能不佳或心理焦虑的心脏瓣膜病患者，非插管TAVR不仅能大幅降低麻醉风险，更能极大提升就医体验。温医大附一院将继续以精湛医术和人文关怀，让更多主动脉瓣疾病患者在无痛苦、低风险的条件下重获“心”生，造福区域百姓。

来 源：温州日报

原标题： 睡梦中“换心门”

温医大附一院完成首例非插管TAVR，开启心脏微创“舒适化”新时代

记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com