温州日报 2026-08-07 09:26:29

网络二手平台的低价代金券看似实惠，实则暗藏新型电信诈骗陷阱。近日，市民郑女士因贪图餐饮优惠，轻信陌生卖家诱导，陷入骗子精心布设的连环圈套，短短一小时被盗刷两万余元。温州市公安局鹿城区分局洪殿派出所民警接警后快速处置、紧急止付，成功拦截大额黄金交易订单，为群众挽回巨额损失。

温州网讯 网络二手平台的低价代金券看似实惠，实则暗藏新型电信诈骗陷阱。近日，市民郑女士因贪图餐饮优惠，轻信陌生卖家诱导，陷入骗子精心布设的连环圈套，短短一小时被盗刷两万余元。温州市公安局鹿城区分局洪殿派出所民警接警后快速处置、紧急止付，成功拦截大额黄金交易订单，为群众挽回巨额损失。

6月30日晚，郑女士在滨江万象城准备就餐，为节省开支，她在闲鱼平台选购50元抵100元的低价餐饮代金券，并联系上昵称“铲屎官奶啤”的卖家。沟通交易过程中，对方刻意规避平台正规交易渠道，谎称券码核销需要后台专项操作，诱导郑女士下载腾讯会议并开启屏幕共享，全程监控其手机操作，伺机窃取个人信息。

随后，骗子层层设套、步步诱导，谎称完成核销必须登录其提供的专属苹果ID，并以账户安全核验为由，哄骗郑女士绑定本人及亲友的支付宝账户。支付账户绑定完成瞬间，多笔盗刷扣款随即发生，郑女士本人支付宝连续被扣3笔2998元，其朋友支付宝被盗刷1笔2998元，四笔钱款悉数流入充值渠道，瞬间被盗一空。

发现资金异常流失后，郑女士立即质问卖家。诈骗分子为掩盖罪行、继续牟利，谎称是系统操作失误，诱导郑女士下载Teams软件对接所谓“财务经理”。对方编造“刷单对冲即可退还被盗资金”的虚假话术，索要其淘宝账号，哄骗郑女士下单价值9503.81元的黄金订单，声称可通过该笔交易对冲追回全部损失。

察觉异常后，郑女士及时对部分小额交易申请退款止损，但高额黄金订单始终无法撤销。确认遭遇电信诈骗后，她次日一早便前往洪殿派出所报案求助。

接警后，办案民警第一时间启动反诈紧急止付机制，争分夺秒开展核查处置，成功拦截价值9503.81元的黄金交易订单。同时，民警全面梳理案件细节，固定全部涉案线索，查实闲鱼引流账号、涉案苹果ID、对接诈骗的支付宝账号等关键证据，并对四笔被盗刷资金同步开展溯源、冻结和追缴工作。

警方提醒：

此类二手平台低价优惠券诈骗套路固定、迷惑性强、高发频发。诈骗人员多在闲鱼、小红书等平台发布超低价餐饮、购物代金券吸引市民，再以平台风控、线下核销为借口，诱导用户脱离官方交易渠道，借助屏幕共享窃取账号、验证码等隐私信息；重点瞄准苹果手机用户，诱骗登录陌生公用ID，绑定支付账户后快速批量盗刷；初次诈骗得手后，再以失误退款、刷单止损为幌子实施二次收割，持续扩大受害人损失。

提醒广大市民筑牢财产安全防线。网购各类代金券、优惠券务必坚持平台内沟通、交易、付款，凡是要求私下操作、下载陌生软件的均为诈骗；切勿登录陌生人提供的苹果ID，不泄露账号密码与短信验证码，不慎登录需立即解绑支付渠道、退出账号。

同时，市民需警惕各类二次诈骗话术，所谓刷单对冲、操作退款均为骗局，切勿再次下单、转账扩大损失。遭遇诈骗后，要第一时间留存聊天、转账记录，冻结支付账户，及时拨打110、96110反诈专线或就近前往派出所报警，抢抓止付挽损黄金时间。

来 源：温州日报

原标题： 轻信低价餐饮券 女子落入连环骗局

记者 杜一川 通讯员 王点

本文转自：温州新闻网 66wz.com