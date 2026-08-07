温州日报 2026-08-07 09:26:30

刷短视频学来的“碰瓷技巧”，真能成为所谓的“生财捷径”吗？近日，瑞安市人民法院审结一起案件，被告人王某自导自演“吃出异物划伤舌头”的苦肉计，多次向餐饮商家敲诈勒索，最终被依法追究刑事责任。

温州网讯 刷短视频学来的“碰瓷技巧”，真能成为所谓的“生财捷径”吗？近日，瑞安市人民法院审结一起案件，被告人王某自导自演“吃出异物划伤舌头”的苦肉计，多次向餐饮商家敲诈勒索，最终被依法追究刑事责任。

在刷视频时，王某看到有人通过点外卖谎称吃到异物的方式成功向商家索赔，顿时心生歪念。为了把戏演得足够“逼真”，王某精心导演了一出“受伤索赔”的剧本。他先用手机下单一份普通外卖，等餐送到后，便将家中喝剩的空酒瓶故意砸碎，挑出几粒玻璃碴混入饭菜里。紧接着，他心一横，捏起一片碎玻璃往自己舌头一划，鲜血顿时渗了出来，口腔出血的“受伤现场”就制造出来了。随后，王某把带着玻璃碴的饭菜和舌头流血的伤口分别拍照，通过外卖平台发给商家，声称在其外卖里吃出了玻璃且舌头被划伤，要求商家带自己去医院治疗。后又以“伤得不重”“不用麻烦去医院”为由推脱，转而直接索要经济赔偿，并暗示“不赔就报警、上平台投诉”。涉事商家担心差评和投诉影响经营，往往被迫转账了事。轻易得手后，王某胆子愈发大了起来，故技重施，将这套“碰瓷戏码”频频搬到不同的外卖商家身上。

然而，假戏终究有穿帮的一天。一名商家在遭遇王某的索赔后，忽然想起自己亲戚不久前也碰到过几乎一模一样的“吃出玻璃”事件。于是将照片和信息跟亲戚一核对，基本确认是同一人所为。这位商家就将王某约到店里，待亲戚到店当场指认后，果断拨打了报警电话。

法院经审理查明，被告人王某以非法占有为目的，多次敲诈勒索他人财物，其行为已触犯刑律，构成敲诈勒索罪。遂判处其有期徒刑八个月，缓刑一年，并处罚金3000元。

法官提醒：利用商家怕麻烦、担心影响口碑的心理，故意制造事端索要赔偿，绝非“生财之道”，而是触碰法律红线的敲诈勒索行为。广大商家遇到异常索赔要提高警惕，切莫抱着“花钱消灾”的想法纵容不法行为，注意保留好订单信息、聊天记录、现场照片等证据，一旦发现涉嫌敲诈勒索，应及时报警，用法律武器维护自身合法权益。

来 源：温州日报

原标题： 把“碰瓷索赔”当生财之路 男子多次敲诈外卖商家获刑

通讯员 孙小蝶 记者 张琳

本文转自：温州新闻网 66wz.com