温州都市报 2026-08-07 09:26:00

大一学生徐毅（化名）打磨了一份健身方案。他把定制好的整套方案通过微信发给在外地的一名隔壁班同学。这笔线上小单，不过是这名00后大学生健身副业的一角。背后，却是一段从“凭感觉带人”到“持证规范接单”的蜕变。

温州网讯 8月5日下午4时，大一学生徐毅（化名）坐在书桌前，对着电脑打磨一份健身方案。屏幕上密密麻麻列着一周的训练安排、每餐蛋白质碳水配比，还有专门给新手标注的“避坑提醒”。核对完最后一个细节，他把定制好的整套方案通过微信发给在外地的一名隔壁班同学。一分钟后，手机弹出50元转账，附着一句留言：“先照着练，开学回温州，还找你调整。”

这笔线上小单，不过是这名“00后”大学生健身副业的一角。背后，却是一段从“凭感觉带人”到“持证规范接单”的蜕变。

一年前的徐毅，和许多普通大学生没什么两样：体态松散，体能平平，想改变自己却摸不到科学的门路。他在学校附近的健身房报了私教课，跟着教练踏踏实实练了半年。别人上完课就走，他却多留个心眼——每堂课的发力要点、器械使用诀窍、新手容易踩的坑，全一条条记在手机备忘录里。日复一日，他身形变了，精神头也足了。在校园健身房锻炼时，总有人凑过来问：“这个器械怎么调？”“我动作是不是做错了？”“减脂到底该怎么吃？”

徐毅看在眼里，心里盘算开了：不少同学预算有限，请不起长期私教，大多刷网上的教程自己瞎练，动作代偿、发力跑偏，练出腰肌劳损、膝盖疼的不在少数，而他已系统训练了半年，何不用课余时间给同学有偿带练，既能帮他们少走弯路，也能赚点零花钱。于是，轻量化的校园副业就这么开张了：没有门店，没有额外成本，服务对象大多是身边同学——线下一对一带练一次100元，一套训练加饮食定制方案50元。

刚开始，徐毅走的是一条复刻式的路子——教练当初怎么教自己，他就照搬给同学。遇到拿不准的动作，他拍下同学训练视频发给教练请教，以为多问几句就能稳妥。恰恰是这些求助视频，给了他当头一棒。“不能直接拿我的训练模板去教别人。”教练说得直白——每个人的体能、体态、关节耐受度都不一样，当初适合徐毅的强度，放到零基础同学身上，非但没效果，还容易伤腰、伤膝、伤肩颈。

“不懂评估，凭感觉带练，一旦练伤，你要担责。”几句话敲醒了一腔热血的徐毅。他才明白，健身指导不是自己会练就能教别人。定制计划、带课看着简单，背后是专业门槛和责任，靠模仿和经验接单，赚钱看似轻松，风险却埋在暗处。

想长久地帮到同学，就得把短板补齐、把服务做规范。他开始控制接单，报了正规健身教练职业能力培训。课余别人休闲玩乐，他泡在理论刷题和实操练习里，从头学习运动解剖、体态评估、损伤防护，琢磨怎么给普通人设计训练、怎么给新手讲明白动作要领。7月底，他终于拿到健身教练职业能力证书。

一纸证书，成了他这份副业从业余试水走向规范的分水岭。暑假居家的徐毅打开了新服务模式：线上，依靠同学圈层，给外地的同学、网友定制减脂塑形计划，跟进答疑，50元一套的平价方案收获不少认可；线下，凭着证书，他到健身房做暑期助教，跟着资深教练巡场，帮会员纠正动作，积累真实的上课经验。

“等到新学期返校，这些服务还会继续。”徐毅说，如今再接单，他不会一上来就给训练动作，而是先做体态筛查、体能评估，摸清每个人的身体状况后，再定制适配的训练节奏、调整动作细节，真正做到因人施教，降低运动损伤的风险。

不少大学生都在寻找适合自己的课余副业，有人追逐短期快钱，有人立足所学踏实沉淀。对徐毅而言，这份健身副业，收获的远不止零花钱。从最初照搬模板跟风带练，到主动考证补齐专业、懂得评估风险，他在一次次学习与实操中完成蜕变：不投机取巧，愿意为专业和责任补课，把课余爱好打磨成实用技能，这也是当代大学生副业的真实写照。

来 源：温州都市报

原标题： 从“凭感觉带人”到“持证规范接单” 他把健身“练”成课余副业

记者 何群芳

本文转自：温州新闻网 66wz.com