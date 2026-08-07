温州都市报 2026-08-07 09:26:00

8月6日，浙江省第十八届运动会武术套路比赛在衢州常山落幕。经过为期5天的激烈角逐，温州代表队斩获6金3银3铜，交出了一份亮眼的成绩单。

温州网讯 8月6日，浙江省第十八届运动会武术套路比赛在衢州常山落幕。经过为期5天的激烈角逐，温州代表队斩获6金3银3铜，交出了一份亮眼的成绩单。

8月2日开赛后，来自全省各地的221名武术运动员同台竞技，角逐21枚金牌，共设置53个竞赛组别，拳术、刀、枪、剑、棍等各类武术套路精彩亮相。

温州选手在各个组别中全面开花：黄本雯君夺得女子甲组长拳刀棍全能冠军，林益磊摘得男子甲组刀棍全能冠军，和燕妮在女乙剑枪全能项目中折桂，郑瞻仰在男乙剑枪全能项目中夺魁，王依诺在女子乙组南拳全能比赛中问鼎，陈奕铭则在男子乙组太极全能项目中收获金牌。

此外，金轩渝、李卫、徐安倪收获银牌，黄亦馨、杨瑾涵、陈鑫武夺得铜牌，展现出温州武术厚积薄发的整体实力。

佳绩的背后，是温州多年来深耕青少年武术运动的坚实步伐。作为全国仅有的两个地级市武术进校园试点单位之一，近年来温州将武术文化深植于青少年成长土壤。2026年2月，国家体育总局武术运动管理中心正式为温州50所中小学授牌“武术进校园试点学校”。截至目前，全市校园武术联盟学校已从最初的27所增至146所，实现县域全覆盖，参与学生人次突破十万。

来 源：温州都市报

原标题： 省运会武术套路比赛落幕 温州选手斩获6金

记者 叶海鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com