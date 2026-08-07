温州都市报 2026-08-07 09:23:39

近日，温州市人民医院为13岁的志愿者小林颁发优秀志愿者证书。他作为肠菌移植（FMT）供体志愿者，向医院捐献了健康肠道菌群。

温州网讯 近日，温州市人民医院为13岁的志愿者小林颁发优秀志愿者证书。他作为肠菌移植（FMT）供体志愿者，向医院捐献了健康肠道菌群。

温州市人民医院消化内科副主任徐蓓蓓介绍，肠菌移植，通俗理解为“粪菌移植”，是将健康捐赠者粪便中筛选出的有益肠道菌群，经过专业、无菌标准化分离、提纯处理后，移植到患者肠道内，以此重建患者失衡的肠道微生态，用来治疗多种难治性肠道疾病。医院开展这项移植已有10年时间，累计做了550多次，一般一名患者要移植肠菌若干次，取决于疾病类型。

成为肠菌移植供体志愿者，门槛并不低。需要完成线上初筛，通过后再进行全面体检，包含传染病筛查、血液检测、粪便微生物检测及胃肠功能评估等一系列项目。只有无慢性疾病、长期作息饮食规律、肠道菌群状态良好的人群，才能进入供体库。入选后，志愿者需要保持健康生活习惯，按照医院规范要求完成样本采集。

收集到样本后，医院实验室会在无菌环境下对标本进行精细化处理，去除杂质、提取纯化有益菌群，提取的菌液，将在1小时内注入患者肠道内，或者冻存于-80℃冰箱短暂保存供后续使用，抑或通过冻干机制作肠菌冻干胶囊，由患者带回家服用。

临床上，不少溃疡性结肠炎、难治性腹泻、反复肠道功能紊乱患者，长期药物治疗效果有限，根源在于自身肠道菌群被严重破坏。健康菌群进入体内后，可以调节肠道环境，缓解持续腹痛、腹泻等顽固症状，帮助患者逐步恢复肠道正常机能。

“肠菌移植是当前消化领域重要治疗手段。”徐蓓蓓表示，现在咨询捐献的人不少，但真正申请的志愿者不算多。因为筛查非常严格，整体初筛综合通过率不足20%，最后进入临床检查又排除掉一些，医院合格稳定的供体储备一直比较紧缺。作为温州市唯一开展该项目的医院，温州市人民医院在持续招募健康捐献志愿者。

医生特别提醒：肠菌移植属于正规医疗技术，所有操作必须在医疗机构内规范开展。网络上各类私自售卖菌群、民间非正规移植方式存在巨大感染风险，市民切勿尝试。

来 源：温州都市报

原标题： 13岁男孩捐献肠道菌群获颁优秀志愿者证书

肠菌移植是当前消化领域重要治疗手段，可治疗多种难治性肠道疾病

记者 王春霞

本文转自：温州新闻网 66wz.com