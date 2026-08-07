13岁男孩捐献肠道菌群获颁优秀志愿者证书
温州网讯 近日，温州市人民医院为13岁的志愿者小林颁发优秀志愿者证书。他作为肠菌移植（FMT）供体志愿者，向医院捐献了健康肠道菌群。
温州市人民医院消化内科副主任徐蓓蓓介绍，肠菌移植，通俗理解为“粪菌移植”，是将健康捐赠者粪便中筛选出的有益肠道菌群，经过专业、无菌标准化分离、提纯处理后，移植到患者肠道内，以此重建患者失衡的肠道微生态，用来治疗多种难治性肠道疾病。医院开展这项移植已有10年时间，累计做了550多次，一般一名患者要移植肠菌若干次，取决于疾病类型。
成为肠菌移植供体志愿者，门槛并不低。需要完成线上初筛，通过后再进行全面体检，包含传染病筛查、血液检测、粪便微生物检测及胃肠功能评估等一系列项目。只有无慢性疾病、长期作息饮食规律、肠道菌群状态良好的人群，才能进入供体库。入选后，志愿者需要保持健康生活习惯，按照医院规范要求完成样本采集。
收集到样本后，医院实验室会在无菌环境下对标本进行精细化处理，去除杂质、提取纯化有益菌群，提取的菌液，将在1小时内注入患者肠道内，或者冻存于-80℃冰箱短暂保存供后续使用，抑或通过冻干机制作肠菌冻干胶囊，由患者带回家服用。
临床上，不少溃疡性结肠炎、难治性腹泻、反复肠道功能紊乱患者，长期药物治疗效果有限，根源在于自身肠道菌群被严重破坏。健康菌群进入体内后，可以调节肠道环境，缓解持续腹痛、腹泻等顽固症状，帮助患者逐步恢复肠道正常机能。
“肠菌移植是当前消化领域重要治疗手段。”徐蓓蓓表示，现在咨询捐献的人不少，但真正申请的志愿者不算多。因为筛查非常严格，整体初筛综合通过率不足20%，最后进入临床检查又排除掉一些，医院合格稳定的供体储备一直比较紧缺。作为温州市唯一开展该项目的医院，温州市人民医院在持续招募健康捐献志愿者。
医生特别提醒：肠菌移植属于正规医疗技术，所有操作必须在医疗机构内规范开展。网络上各类私自售卖菌群、民间非正规移植方式存在巨大感染风险，市民切勿尝试。
来 源：温州都市报
肠菌移植是当前消化领域重要治疗手段，可治疗多种难治性肠道疾病
记者 王春霞
本文转自：温州新闻网 66wz.com
相关新闻
为你推荐
-
台风“白海豚”明天进入东海 “鲸鱼”“灿鸿”相继生成，形成“三台共舞”社会08-06
-
台风“白海豚”逼近 600余艘渔船集结舥艚渔港社会08-06
-
台风“白海豚”逼近 南麂北麂转移撤离1764人社会08-06
-
温州机场暖心护航暑运归途 5000余“小候鸟”从容单飞社会08-06
-
温州两条公路入选全国“美丽公路” 一条串联山海 一条环抱岛屿社会08-06
-
来18℃矿硐重返“80年代” 温州矾矿百年遗产有了文旅新场景社会08-06
-
猪肉价格跌至近三年最低 温州白条肉批发均价约14.56元/公斤社会08-06
-
龙港民间投资上半年增速领跑温州经济08-06
-
乐清重大项目建设跑出“加速度”社会08-06
-
牛！温州娃捧回全国青少年人工智能大赛一等奖社会08-06