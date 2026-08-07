永嘉县委书记吴呈钱检查指导防汛防台工作

永嘉发布 2026-08-07 09:23:00

8月6日，永嘉县委书记吴呈钱到东城南城检查指导防汛防台工作

8月6日，永嘉县委书记吴呈钱到东城南城检查指导防汛防台工作，他强调，要坚持人民至上、生命至上，毫不松懈、慎终如始，抓好监测预警、风险排查、应急处置、值班值守等各项防御工作，切实保障人民群众生命财产安全。

在东城街道石介下，渔船整齐有序地停靠在码头，吴呈钱一行察看了渔船归港、人员撤离和防风加固等各项措施，叮嘱属地和相关部门进一步压实责任，强化协作联动，对渔港码头、船舶停泊点等加强隐患排查，强化各类船舶在港安全动态监管，确保做到“船到港、人上岸、不回流”。

在东城街道绿峰村，吴呈钱一行来到地质灾害风险防范区，仔细检查地形地貌、山体边坡，详细了解隐患排查整治和群众转移预案，他指出，要聚焦临水临崖、切坡建房、高陡边坡、危旧房屋等关键部位，逐一梳理风险短板，加密雨前排查、雨中巡查、雨后核查频次，严防滑坡、崩塌等各类次生灾害。

在南城街道上寺水库，吴呈钱一行察看大坝、溢洪道、水位监测等设施运行状况，详细了解应急预案、下游村社“预警叫应”机制落实及值班值守等情况。吴呈钱强调，要密切关注风雨变化，持续紧盯溪流、水库、山塘水位，加密监测预警频次，做细做实巡查值守，科学调节水库库容，优化完善应急预案，进一步提升应急处置能力，全力保障水利设施稳定运行。

来 源：永嘉发布

原标题： 吴呈钱检查指导防汛防台工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com