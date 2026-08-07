永嘉发布 2026-08-07 09:32:36

8月6日，永嘉县召开第13号台风“白海豚”防御应对工作部署会，贯彻落实省市部署要求，再部署再落实永嘉县防台工作。

8月6日，永嘉县召开第13号台风“白海豚”防御应对工作部署会，贯彻落实省市部署要求，再部署再落实永嘉县防台工作。永嘉县委书记吴呈钱主持会议并讲话。永嘉县领导钟方成、黄凡、周旭丹、陈博、过叶波参加会议。

吴呈钱指出，各地各部门要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，牢固树立底线思维、极限思维，立足台风“白海豚”正面登陆、特大暴雨等极端情况，从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量，迅速进入临战备战状态，落实落细科学梯次防御，确保实现“一个目标”、坚决守牢“三条底线”，坚决打赢本轮台风防御硬仗。

吴呈钱强调，要全面激活“1833”联合指挥体系，按照“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等要求，严阵以待、闻令而动，扎实做好值班值守、预警监测、信息报送、应急处突等，备足备齐防汛应急物资力量，做到统一调度、上下联动、一体应对。要全面复盘经验，复盘完善本地应急预案和转移线路，巩固提升短临预警、叫醒叫应、转移避险等经验做法，确保关键时刻迅速启动、有序应对。要全面排查风险隐患，对照“8+1风险清单”，聚焦地质灾害、小流域山洪、山塘水库、城市内涝和城市安全运行等重点领域，迅速组织开展全方位、无死角排查，全面落实闭环管控措施。要强化宣传发动，通过各种渠道，以“两直一白”方式，滚动发布台风动态和避险提示，增强群众防灾减灾避灾意识。

来 源：永嘉发布

原标题： 永嘉再部署13号台风“白海豚”防御应对工作

记者 厉定武

本文转自：温州新闻网 66wz.com