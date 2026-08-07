学习强国温州学习平台 2026-08-07 09:35:27

为破解海外侨胞家庭的暑期育儿痛点，温州市文成县周壤镇依托党群服务中心，联动“侨雁妈妈”志愿服务队开设公益爱心暑托班，以暖心的托管服务陪伴这群侨乡的“小候鸟”快乐过暑假。

为破解海外侨胞家庭的暑期育儿痛点，温州市文成县周壤镇依托党群服务中心，联动“侨雁妈妈”志愿服务队开设公益爱心暑托班，以暖心的托管服务陪伴这群侨乡的“小候鸟”快乐过暑假。

上午九时，文成县周壤镇党群服务中心内暖意融融、热闹非凡。爱心暑托班的课堂上，志愿者们耐心为孩子们开展课业辅导，一对一答疑解惑；手工实践环节，涂鸦绘画、棉花糖制作、欢乐套圈等活动接连开展，孩子们踊跃参与、欢声笑语不断。

“我爸爸在国外工作，我妈妈在外地，我都是跟爷爷奶奶生活的。这里的老师平常都会给我们辅导作业，还有做手工，带我们出去采摘。”陈紫琳小朋友告诉记者，暑托班的陪伴，让自己的假期不再孤单。

丰富多彩的课程活动，让孩子们收获满满。胡尹明姿小朋友开心地说道：“我很喜欢做美食和玩游戏，特别开心，在这里我可以学到新的知识和手工技巧，每天都过得很充实。”

据介绍，本次爱心暑托班为期50天，面向辖区“小候鸟”免费开放。课程涵盖课业辅导、兴趣阅读、体育拓展、美术绘画、红色研学等内容。不同于普通托班，每天固定时段，老师还会组织云端亲情连线，孩子们现场展示学习成果与游戏收获，隔着屏幕和远在欧洲的父母双向互动，消解异地思念。

据了解，周壤镇是文成重点侨乡镇，多数侨胞常年旅居海外创业，家中孩童主要由祖辈照料。周壤镇整合新时代文明实践站、文化礼堂等阵地资源，开设免费公益暑托班，组建由党员、大学生、“侨雁妈妈”组成的志愿服务队，聚焦侨童成长需求，常态化开展托管陪护、课业辅导、实践研学等服务，补齐侨童成长短板，搭建起跨越山海、联结海内外的温情乡情纽带。

下一步，周壤镇将持续优化课程、壮大志愿队伍，把托管服务办得更实、更暖，守护好每一位侨乡孩子的成长。

来 源：学习强国温州学习平台

原标题： 温州文成：爱心暑托班暖心护航 让侨乡“小候鸟”快乐度夏

作者：王心怡 钟周家豪

本文转自：温州新闻网 66wz.com