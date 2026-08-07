泰顺发布 2026-08-07 10:09:50

8月6日上午，省市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议召开后，泰顺县委书记张银贵主持召开续会，对全县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。

8月6日上午，省市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议召开后，泰顺县委书记张银贵主持召开续会，对全县防汛防台工作进行再部署再强调再落实。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，按照省市决策部署，牢固树立“一个目标、三个不怕、四个宁可”的防汛防台理念，下好先手棋、打好主动仗，落细落实各项防范措施，切实筑牢防汛防台严密防线。泰顺县领导严炳宽、钟政添、王涛参加会议。

张银贵指出，根据气象预报，台风“白海豚”较大可能于9日至10日登陆华东沿海。全县上下务必保持高度警惕，按照“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”的要求，坚持全员在岗、全域戒备、全程备战，充分用好复盘第9号台风 “巴威” 防御工作形成的经验做法，进一步优化指挥作战、隐患排查、应急处置、群防群治体系，坚持不懈抓好防台防汛各项工作。隐患排查要全域覆盖、动态清零。对照“八张风险清单”，狠抓地质灾害、小流域山洪、山塘水库河网、城市内涝和城市安全运行、文旅场所、农村危旧房等重点领域隐患排查整治，强化廊桥、凉亭等非标构筑物管控，全面摸清景区游客、在岗工作人员底数，提前关停涉水网红点位，做到隐患早发现、风险早管控、问题早清零。人员转移要梯次有序、保证安全。全面摸清地质灾害点、危旧房屋、切坡建房、低洼地带、景区民宿等重点风险区域需转移人员底数，建立一户一档动态台账，提前走访联系，重点关注老人、儿童、残疾人等特殊群体，周密做好人员力量、安置场所、物资供给、运输工具等转移避险全链条准备，明确转移时序、路线与责任人，必要时坚决果断转移人员，做到“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”，切实筑牢防御台风的坚固屏障。物资保障要贴近实战、做全准备。落实驻村干部驻点值守，前置救援装备和救灾物资到重点部位、关键区域，做好“三大件、五小件”等设备设施的全方位调试检修，确保关键时刻拿得出、用得上、能运转。要各司其职严负其责，坚持以上率下、协调联动，各级领导靠前指挥、下沉督导，县防指办牵头抓总、统筹协调，各成员单位明确分工，加强信息共享和会商研判，构建群防群治格局，层层压实责任，形成强大合力；要加强宣传引导，拓宽宣传渠道，滚动推送台风动态与避险知识，精准覆盖游客、学生等重点群体，切实增强群众的防范避险意识和自救互救能力，营造全社会共同参与防汛防台的浓厚氛围。

会上，泰顺县气象局、泰顺县防指办汇报了台风防御应对准备工作情况。

来 源：泰顺发布

原标题： 泰顺召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会

记者：王文慧 摄影：孙斌

本文转自：温州新闻网 66wz.com