鹿城发布 2026-08-07 10:09:51

近日，鹿城区委分别召开征求老干部意见座谈会、政协专题协商暨党外人士意见征求会，深入学习贯彻省委十五届九次全会精神、市委十三届十次全会精神，征求对鹿城区委全会报告（征求意见稿）的意见建议。

近日，鹿城区委分别召开征求老干部意见座谈会、政协专题协商暨党外人士意见征求会，深入学习贯彻省委十五届九次全会精神、市委十三届十次全会精神，征求对鹿城区委全会报告（征求意见稿）的意见建议。

会上，党外人士与老干部聚焦区委十届十次全会报告有关内容，围绕提升中心城区首位度、建设创新鹿城、产业转型升级、消费提振、千年斗城文旅融合发展、民生改善等方面踊跃发声、倾囊献策。

听取大家发言后，鹿城区委书记张崇波说，大家所提建议既有站位高度、又有实践深度。相关部门要逐条对照、认真吸纳，把好声音转化为好举措，把金点子落实为金钥匙，融入鹿城区委全会报告和具体行动方案，确保工作机制更趋完善、责任链条压得更实、落实成效更好彰显。

张崇波指出，近年来，鹿城深学笃行习近平总书记重要指示批示精神和考察浙江重要讲话精神，深入践行“八八战略”，推动经济底盘稳中有进、城市能级跃升突围、创新生态积厚成势、共富图景温暖可感。新起点上，我们要全面落实习近平总书记考察浙江“4+1”重要要求和省委“132”总体工作部署，坚定扛起“首善之区”四个担当，深入实施市委“1361”思路举措，纵深推动新一轮“强城行动”，紧扣区委“一区三地五城”发展定位，高水平建设创新鹿城，以攻坚克难强担当、争先创优高标准、条抓快统聚合力的奋进姿态，加快推动高质量发展建设共同富裕示范区鹿城样板，奋力交出“十五五”开局精彩答卷，以鹿城一域之光为温州全局添彩。

在征求老干部意见座谈会上，张崇波说，老干部是鹿城发展的宝贵财富。鹿城将为老干部安享晚年、发挥余热搭建更广阔的舞台、创造更温馨的环境。希望各位老干部围绕实施新一轮“强城行动”、建设创新鹿城、促进共同富裕等中心工作，多献金玉良言、多授实战之策、多引优势资源，与鹿城发展同频共振、同向发力，共同把鹿城的各项事业推向新高。要锚定方向抓落实，主动融入温州“一圈一极一中心”战略布局，在服务全国全省全市发展大局中找准定位、抢抓机遇。要把握机遇抓落实，聚焦“鞋产业+人工智能+生产性服务”主攻方向，系统构建“一带两区四平台一集群”全域创新格局，加快培育新质生产力。要奋勇争先抓落实，高标准推进“三城联创”，一体推进“四好”建设，提升城市“八化”管理水平，加大招商引资力度，以清单化、责任化、节点化推动重大项目落地见效。要团结奋斗抓落实，坚持“跳出鹿城发展鹿城”，充分发挥在外温州人资源优势，大力推动总部回归，全力大干快上、奋勇攀高争先。

在政协专题协商暨党外人士意见征求座谈会上，区委副书记、政法委书记陈久喜说，大家立足专业所长、胸怀发展大局，所提意见建议既有前瞻思考，又有实践价值。希望大家坚持听党指挥、为党尽责，不断增进对中国共产党领导和中国特色社会主义的政治认同、思想认同、理论认同、情感认同，把经济社会所需与民主党派所长紧密结合起来，为高质量发展营造良好氛围。充分发挥优势、服务大局，紧扣鹿城发展所需，在招商引资、招才引智上牵线搭桥，在政策处理、项目攻坚上献计出力，以言之有物的建议、操之可行的举措，助推鹿城各项工作取得新成效、迈上新台阶。广泛凝聚共识、汇聚力量，积极响应号召，主动做好宣传政策、解疑释惑、理顺情绪、化解矛盾等各项工作，多做凝聚共识、增进团结之事，以自身行动带动社会各界心往一处想、劲往一处使，共同营造“六干六拼·攀高争先”的浓厚氛围，为鹿城高质量发展汇聚最广泛、最强大的正能量。

鹿城区领导余长友、戴冕、金龙伟参加座谈会。

来 源：鹿城发布

原标题： 区委分别召开征求老干部意见座谈会、政协专题协商暨党外人士意见征求会

记者 林婷玮 章温曦

本文转自：温州新闻网 66wz.com