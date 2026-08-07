平阳县委书记孟晓斌检查防汛防台工作

平阳发布 2026-08-07 10:09:51

8月6日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地，检查防汛防台工作。

8月6日，平阳县委书记孟晓斌前往昆阳、鳌江等地，检查防汛防台工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，以最严标准、最实举措抓紧抓细防汛防台各项措施，全力守护人民群众生命财产安全。

孟晓斌首先来到鳌江下厂码头，察看台风响应期间渔船归港及安全管控情况。他强调，海上安全必须做到万无一失，要严格落实“定人联船”“逐船确认”机制，加强在港渔船的安全管理，全力以赴守好海上防台第一道防线。

在昆阳镇雅河路，孟晓斌察看城市低洼地带内涝隐患整治情况。他指出，城市内涝治理是防汛防台的重要一环，要聚焦低洼易涝区域全面开展隐患排查，确保排水管网畅通、应急排涝设备到位，切实提升城市防洪排涝能力。

在昆阳镇雅河西路B-15-02地块，孟晓斌察看安置房项目防汛防台举措落实情况。他叮嘱施工单位要严格落实主体责任，全面排查脚手架、临时工棚等关键部位安全隐患，做好强风暴雨应对准备，确保在建工程安全度汛。

孟晓斌还前往鳌江镇元平村和岭根村，实地察看小流域山洪涉险区域人员转移工作准备、景区安全防台备汛工作、避灾安置场所准备等情况。他要求，要落实专人巡查监测，严格执行应急响应联动机制，确保风险隐患早发现、早报告、早处置；避灾安置场所要全面落实规范化管理，确保避灾安置点物资充足、管理有序、服务到位，让转移群众吃得放心、住得舒心。

检查中，孟晓斌强调，各地各部门要坚决克服松懈心态、麻痹思想和侥幸心理，众志成城筑牢防汛防台坚固防线，确保实现“一个目标”、坚决守牢“三条底线”，全力以赴打好打赢防御台风“白海豚”主动仗。要强化预测预报预警，风情、雨情和水情变化，加密研判频次，为科学决策提供准确支撑。要强化风险隐患排查，聚焦山塘水库、地质灾害隐患点、在建工地、旅游景区等重点部位，开展全方位、拉网式排查整治，切实把风险隐患消除在萌芽状态。要强化应急力量准备，确保关键时刻拉得出、用得上、打得赢。要强化宣传动员引导，及时发布台风动态和防御指引，增强群众防灾避险意识和自救互救能力，构筑群防群治的严密防线。

平阳县领导李阳阳、洪志亮参加检查。

来 源：平阳发布

原标题： 孟晓斌检查防汛防台工作

记者：徐远虑/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com