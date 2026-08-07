平阳县委县政府部署13号台风“白海豚”防御应对工作

平阳发布 2026-08-07 10:09:51

8月6日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，平阳县召开续会。

8月6日，全市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，平阳县召开续会。平阳县委书记孟晓斌在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要指示精神，严格遵守“一个目标、三条底线、四个宁可”防汛防台工作准则，树牢底线思维、极限思维，筑牢全域防汛防台安全防线，全力以赴守护人民群众生命财产安全。平阳县委副书记、县长陈桂雷，平阳县领导李阳阳、洪志亮、蒋中梁等参加会议。

在听取平阳县气象局等相关部门台风形势研判、前期防台工作汇报后，孟晓斌指出，防汛防台责任重于泰山，全县上下要做到思想高度重视，坚决摒弃惰性心态和侥幸心理，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的思想准备和工作准备，不折不扣落实省市防汛防台部署要求，对照“8+1”风险清单，以最高标准、最严要求抓实各项防御工作。

孟晓斌强调，要突出抓好海上防台工作，确保渔船全部回港避风、海上人员应撤尽撤，巡查加固码头渔港，防止岸线人员滞留，落实堤坝除险巡查责任，筑牢海上防御防线。全面开展防汛防台风险隐患排查整治，紧盯山洪地质灾害，强化监测预警、果断转移人员；严控山塘水库风险，落实预排预泄和巡查值守；督促在建工地及时停工加固、撤离人员；重点排查老旧房屋、凉亭、桥梁等薄弱点位，强化养老院、卫生院等场所防护；保障城市排水、水电设施平稳运行，加固高空设施与行道树，督促企业停产停工，及时关停景区、疏散游客，做好危险路段管控疏导。要坚持大扩面、大扩容、大平安，梯次科学落实防御准备，做好人员转移大扩面的准备，按照“应转尽转、扩面转移”原则，摸清底数、明确对象；做好安置场所大扩容的准备，提前启用避灾安置点，备齐生活物资，确保转移群众有饭吃、有水喝、有住处；做好全流程平安工作，严格人员转移全过程闭环管理，确保每个环节责任到人、管控到位。要加强防台宣传与信息发布，依托多渠道及时推送台风动态、避险及转移通告，常态化开展防台科普，提升群众自救防范能力。

孟晓斌要求，要强指挥、强保障、强督导，层层压紧压实防汛防台全链条责任，强化统一指挥体系，全面激活县乡两级“1833”联合指挥体系，确保工作指令下达必跟踪、必反馈。要强化人、物、装备保障，盘点补齐防汛 “三大件五小件”物资，统筹调配应急力量和装备，确保关键时刻调得出、用得上。要强化督导值守，严格执行24小时专人值班，强化督查防汛防台纪律执行情况，以铁的纪律保障防御工作落到实处，确保防汛防台各项举措不折不扣落实到位。

来 源：平阳发布

原标题： 县委县政府部署13号台风“白海豚”防御应对工作

记者：张炜/文 鲍思冲/摄

本文转自：温州新闻网 66wz.com