乐清发布 2026-08-07 10:09:52

8月6日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

8月6日，乐清市委常委会召开会议，认真学习贯彻习近平总书记近期重要讲话精神，研究部署乐清市贯彻落实意见。

乐清市委书记戴旭强主持会议。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在2026世界人工智能大会暨人工智能全球治理高级别会议上的主旨讲话精神，以及在国家科学技术奖励大会、两院院士大会、中国科协第十一次全国代表大会上的重要讲话精神，牢固树立“抓发展就是抓创新、抓创新就是抓发展”的理念，进一步强化创新乐清在全局工作中的战略地位，以科技创新塑造发展新优势。

要紧扣“两新”融合，构建完善企业六级梯度培育体系，集成提升科技副总、科技成果“双榜制”等举措，引导企业提升研发投入能力、知识产权水平等，加速培育和壮大新质生产力。要强化AI赋能，加快打造浙南智算中心，培育Token经济，探索智能家居和低碳节能等商业化规模化应用场景，建设人工智能综合服务平台和OPC社区，打造人工智能应用高地。要聚焦创新生态，发挥产业基金引导作用，提质拓面“3+X”科创平台和大孵化器集群体系，优化完善科创平台“项目拨付制”、共享实验室等创新机制，全面推动创新要素融合聚变。

会议强调，要深入学习贯彻习近平总书记在中共中央政治局会议分析研究当前经济形势和经济工作时的重要讲话精神，切实把思想和行动统一到党中央的科学判断和决策部署上来，扎实做好下半年经济工作，确保高质量完成全年目标任务。

要坚定信心、主动作为，抢抓政策窗口期，争取更多重大项目、资源要素、政策试点落地乐清；坚持把扩大内需作为稳增长重要抓手，推动服务业扩能提质和消费转型升级，集中精力谋项目、跑招商、抓落地、促建设；加速人工智能在制造业数智化转型中的全流程、全要素应用，构建智能经济新形态；深化“两个健康”集成改革，建强港区枢纽平台，持续优化营商环境，全面提升外贸竞争力。要心系民生、守牢底线，高标准推进基本公共服务一体化，落实落细“3050”立业专项行动、困难群众“一户一策”精准帮扶等举措，用心用情办好民生实事；加强防汛防台、安全生产等重点领域风险防控，坚决筑牢安全防线，切实补齐民生短板、增进民生福祉。要党建统领、从严治党，坚持把党的领导贯穿高质量发展的全过程各领域各环节，巩固拓展树立和践行正确政绩观学习教育成果，高标准高质量抓好换届工作；深入整治群众身边不正之风和腐败问题，引导广大党员干部一门心思干事业、集中精力抓发展，全面凝聚实干奋进向心力。

会议还研究了其他事项。

来 源：乐清发布

原标题： 乐清市委常委会召开会议

记者 朱琼洁

本文转自：温州新闻网 66wz.com