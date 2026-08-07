乐清市委书记戴旭强等督查防汛防台工作

乐清发布 2026-08-07 10:09:52

8月6日，乐清市委书记戴旭强，乐清市委副书记、市长胡立左奔赴基层一线督查防汛防台工作

8月6日，乐清市委书记戴旭强，乐清市委副书记、市长胡立左奔赴基层一线督查防汛防台工作，强调要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，坚持“一个目标、四个宁可”，树牢底线思维、极限思维，按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况做好最充分准备，以工作的确定性应对风险的不确定性，坚决打赢防汛防台大仗硬仗。

当天下午，戴旭强来到乐成街道、城南街道等地，实地督查防汛防台工作。他强调，要始终保持高度警醒，坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，以“时时放心不下”的责任感，全面深化风险隐患排查、细化完善应急预案，确保各项防御准备工作落到实处。

在银溪水库工程施工现场，戴旭强察看了在建工程落实防汛防台措施情况，听取了该处安全度汛预案。他强调，要深入研判溢洪道泄洪能力与上游来水量等问题，加强值班值守、库坝堤防巡查，确保工程安全。在宋竹社区，戴旭强察看了避灾安置点与应急物资储备仓库等。他强调，要全面摸清转移人员底数，做好避灾点安全管理和服务保障。在温州至乐清快速公路乐柳线至宁康东路工程（一期）现场，戴旭强详细听取工程进展、防汛防台措施和人员撤离预案等情况汇报。他要求，要科学统筹施工组织，紧盯关键环节，在确保工程质量和施工安全的前提下，全力加快项目建设进度。在乐成街道西门片区，戴旭强实地察看河网走向，了解属地防内涝措施落实情况。戴旭强指出，要加快研究布设强排泵等应急排水方案，加强区域防触电等安全宣传，以万全的准备应对万一的风险，坚决守牢防汛防台安全底线。

胡立左先后赴柳市镇、南岳镇、南塘镇，督查防汛防台工作。在柳市镇、南岳镇，他深入码头等区域，察看船舶避风管控情况，强调要紧盯涉海涉渔领域，严密监测预警，强化动态巡查，确保船进港、人上岸、管到位。在南塘镇，胡立左登上小横床岛，察看了海塘、陡闸及临时安置点，详细了解海岛防御工作开展和应急准备情况。他指出，海岛地形特殊，更易受风暴潮侵袭破坏，务必做好充分准备，根据风情雨情科学应对、精准防御。

胡立左在督查中强调，要抢抓台风登陆前的窗口期，深入细致排查隐患，动态完善风险清单，落实落细科学梯次防御。尤其要始终把群众生命安全放在首位，针对临水、临崖、危旧房等高风险区，加密巡查频次，加强形势研判，果断转移危险区域群众，确保应转尽转、不落一人。

乐清市领导陈鹏、陈万钦、郑济斌参加相关督查。

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原标题： 戴旭强胡立左督查防汛防台工作

记者 张孟涛 郑瀚/文 刘言勇/摄

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