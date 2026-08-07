文成县防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议召开
8月6日，在省、市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会议后，文成县召开续会，视频连线各乡镇，分析研判台风发展态势，对文成县防汛防台各项工作进行动员部署。文成县委书记罗招政在会上强调，要深入学习贯彻习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述，全面落实省市决策部署，时刻保持高度警醒、保持战时状态，凝心聚力、严阵以待、严防死守，全力以赴打赢台风“白海豚”防御攻坚战，坚决守护好全县人民群众生命财产安全。
文成县委副书记、县长杨德听主持会议。文成县领导张呈念、林伟、范学序、王荣华、周强、赵嵘、张乐阳、郑宁、王建等参加。
会上，文成县气象局、文成县应急管理局、文成县水利局、文成县交通局、文成县文广旅体局等单位汇报了台风防御应对准备工作情况。
罗招政指出，台风“白海豚”体量庞大、路径摇摆、水汽充足，一旦靠近或登陆温州将可能带来极强的风雨影响。各乡镇、部门思想上要高度重视，决不能有丝毫麻痹侥幸思想，决不能抱等待观望心态，要按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的准备，确保实现“一个目标”、坚决守牢“三条底线”。
罗招政强调，风险排查要落实落细，围绕防台风险清单，抢抓“窗口期”，聚焦山洪地质灾害，山塘水库、在建工地、危旧房安全、重点场所、暑期旅游、城市运行、道路交通等方面，持续加快前期排查的问题整治，确保风险动态出清。应急保障要备足备齐，提前制定分区域、分等级人员梯次转移方案，有序推进人员转移；全面检查防汛物资和避灾安置场所，及时补足物资储备，确保防汛物资配齐备足；统筹优化五大备勤片区，合理配置救援力量，实现力量分区布局、快速驰援。防汛责任要压紧压实，严格按照“网格化、清单式”和定人定责的要求，进一步强化指挥调度、责任传导、预报预警和宣传引导，切实把防汛防台工作责任延伸到每一个自然村，细化到每一个环节、每一个点位、每一个人员。
来 源：文成发布
记者：赵鹏鹏 雷成
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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