瑞安市召开防御应对13号台风“白海豚”会商研判会

瑞安发布 2026-08-07 10:09:52

8月6日，在省、温州市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会召开后，瑞安市委书记李剑锋第一时间主持召开防御应对13号台风“白海豚”会商研判会，研判台风最新走势，细化落实各项防汛防台举措，对全市防御工作进行再部署、再压实、再推进。

8月6日，在省、温州市防御应对13号台风“白海豚”工作部署会召开后，瑞安市委书记李剑锋第一时间主持召开防御应对13号台风“白海豚”会商研判会，研判台风最新走势，细化落实各项防汛防台举措，对全市防御工作进行再部署、再压实、再推进。他强调，瑞安市上下要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，严格落实省、温州市工作部署，强化底线思维，提前谋划布局，打足防御提前量，牢牢掌握防汛防台工作主动权，确保实现“一个目标”、牢牢守住“三条底线”，切实维护人民群众生命财产安全。

李剑锋指出，要强化底线意识，保持战时状态。要按照台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况来做好最充分的准备，保持高度警惕，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，扎实做好各项防御工作。要精准预警响应，加强会商研判。要聚焦风情、雨情、水情等重点，开展滚动分析、动态跟踪，加强暴雨、城市内涝等专题研判预报和预警，根据实际情况及时做好调度；对重要情况、重点事项、重大风险及时开展会商研判，迅速采取针对性措施；地毯式滚动开展风险隐患巡查排查整改，加强防御台风及强降雨宣传，并按照预案落实好各项防御举措。

李剑锋强调，要聚焦防御关键，强化管控闭环。水利工程要按照“早动、快动、小动”要求，积极调度好水利工程运行，做好预泄预排准备，确保完成隐患整改或者落实好临时措施；旅游景区要适时关闭，做好游客劝返和疏导，坚决避免滞留；海上防台要落实渔船撤离和人员转移避风措施；人员转移方面，要做好转移预案，确保应转尽转、应转早转，加强对转移人员的安全管理，落实“一对一”转移责任。要备足应急资源，做好实战准备。严格落实汛期24小时值班值守和领导带班制度，确保在岗履职，专业应急救援队伍以及社会救援力量要随时待命，向一线下沉，围绕“防大汛、抢大险、救大灾”的实战要求，对各类应急物资要再检查、再补充；要结合预报雨量大、风力强、过程长的特点，科学布设应急力量。

瑞安市委副书记、市长陈汉存要求，要强化精准预警预判，密切跟踪监测台风移动路径、影响范围、风力雨量变化等动态情况，确保预警信息及时推送；要开展地毯式风险隐患排查，重点对地质灾害防范区、山塘水库、老旧房屋等关键环节开展针对性排查，逐项梳理整治；要切实摸清人员转移底数，科学拓宽转移范围，配齐应急救援物资，规范避灾安置点运维管理。

瑞安市领导朱建芳、邹霜双、张纪恩、谢钦巨等出席会议。

来 源：瑞安发布

原标题： 我市召开防御应对13号台风“白海豚”会商研判会

记者：黄丽云/文 张欣/图

本文转自：温州新闻网 66wz.com