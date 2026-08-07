中国天气网 2026-08-07 10:17:14

今天（8月7日），我国大部地区降雨将进一步减弱，明天起至下周初，随着台风“白海豚”的靠近，华东沿海多地将迎强劲台风雨，当地需密切关注台风动向，提前做好防台风措施。同时，我国高温范围将缩减，受冷空气影响，今天东北多地将率先迎来降温，天气将清凉不少，公众需适时增减衣物，谨防感冒。

台风“白海豚”靠近华东沿海风雨渐起 浙江等局地有特大暴雨

今年第13号台风“白海豚”生成已超10天，经历了5次眼壁置换，3次加强为超强台风，超强台风总时长超过120小时。今晨5时，“白海豚”位于距离浙江省温州市偏东方向约900公里的海面上，白天它将移入东海，逐渐靠近我国华东沿海，并将于9日下午至10日早晨登陆浙闽沿海。

今天，“白海豚”的降雨影响尚未铺展，我国大部地区降雨将进一步减弱。中央气象台预计，今天，华北中部和北部、云南大部、贵州中西部和北部、重庆中东部、海南岛、台湾岛中北部等地部分地区有中到大雨，其中，河北中西部、北京西南部、山西东部、河南北部、重庆东部、贵州西南部、云南南部、海南岛中西部、台湾岛北部等地局地有暴雨或大暴雨。

明天，随着“白海豚”靠近，华东地区多地台风雨将逐渐铺展，浙江、上海、江苏南部、安徽东南部、台湾岛、海南岛中西部、云南中西部、重庆、西藏东南部等地部分地区有中到大雨，其中，浙江东部、台湾岛中北部、海南岛西部等地部分地区有暴雨或大暴雨，局地特大暴雨。

本周末至下周初，台风“白海豚”风雨影响将至，海上作业人员和出海船只要及时回港避风，台风影响期间公众避免前往海边、河谷等危险区域，提前做好防台风措施。我国大部地区降雨有所减弱，但降雨致灾风险具有一定的滞后性，近期多雨的陕西、黑龙江等地仍需持续警惕山体滑坡、泥石流、山洪等灾害。

冷空气南下东北将率先迎降温 明起华北多地也将退出高温圈

近期，我国中东部地区在副热带高压影响下持续大范围桑拿天，从东北至江南一带，高温闷热天气已持续多日。昨天，我国高温区域仍较大，其中，东北地区南部、华北东部、黄淮东部、江淮、江南中东部、华南东部、四川盆地东部、新疆东部、甘肃西部等地出现35℃以上的高温天气。

不过今天起，将有冷空气南下缓解暑热，东北将率先迎来降温、退出暑热行列，大部地区最高气温会降至30℃以下。明天，华北、黄淮大部也会退出高温圈，大城市中，天津、石家庄明天都将退出高温行列，但最高气温仍在30℃左右，体感依旧炎热。随着“白海豚”靠近，华东风雨渐起，周末高温也会逐步消减。

但今起至下周初，新疆、内蒙古西部、甘肃西部一带高温还将频繁出现，新疆吐鲁番盆地最高气温还将逼近45℃。公众需持续做好防暑措施，及时补水降温。

来 源：中国天气网

原标题： 台风“白海豚”靠近华东沿海 冷空气南下中东部多地暑热缓解

本文转自：温州新闻网 66wz.com