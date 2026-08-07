日本拥核野心令人警惕

新华网 2026-08-07 10:17:14

日本广岛市6日举行遭原子弹轰炸81周年纪念仪式。当地民众5日和6日举行多场集会，抗议高市早苗政府的涉核危险动向，呼吁坚守和平主义理念。

分析人士指出，日本一向以“唯一核爆受害国”自居，打造自身“反核”形象。但事实上，日本右翼势力长期暗藏拥核野心，如今日本更是不断试探红线，图谋拥核或变相拥核，给地区和平稳定带来严重风险，国际社会对此应高度警惕。

2026年8月5日，民众在日本广岛和平纪念公园参加集会。新华社记者 胡晓格摄

高市心口不一

日本广岛和长崎在二战末遭原子弹轰炸，两市每年都举行仪式悼念死者。日方往往突出自身“悲惨遭遇”，表达对核武器的“深恶痛绝”，却鲜少提及日本的战争罪行以及遭原子弹轰炸的原因。

高市在6日的广岛纪念仪式中仍使用这一话术。她在致辞中说，惨祸“绝不能重演”，日本现在坚持“无核三原则”。她还称，作为“唯一曾在战争中遭到核爆的国家”，日本“肩负为实现无核武世界努力的使命”。

讽刺的是，高市上台以来，其政府在核武装问题上不断试探，谋求修改“无核三原则”甚至拥核。

去年11月，日本媒体披露，高市政权企图在2026年年底修订“安保三文件”时，修改“不拥有、不制造、不运进核武器”的“无核三原则”。去年12月，首相官邸负责安全保障政策的高官扬言“日本应该拥有核武器”。

今年6月，与日本自民党联合执政的日本维新会就修订“安保三文件”向日本政府提出建议，要求就“无核三原则”中的“不运进核武器”进行包括修改在内的“现实讨论”，并开始讨论“核共享”问题。今年7月，日本防卫大臣小泉进次郎公开提出，日本应“毫无禁忌”地讨论与核武器相关的政策。

高市政权还在核动力潜艇问题上试探。去年10月，小泉称日本下一代潜艇的动力方案“不排除任何选项”，暗示可能引入核潜艇。日本维新会在今年6月对日本政府的建议中也要求尽早列装核潜艇。

分析人士指出，高市政权一边塑造“核爆受害者”形象，一边不断挑战“无核三原则”、试探打开拥核空间，其心口不一的虚伪面目暴露无遗。

野心一脉相承

日本的拥核野心由来已久。历届自民党政权中不乏支持核武装者，岸信介、佐藤荣作、安倍晋三等人就是典型代表。

这是2026年8月6日在日本广岛和平纪念公园附近拍摄的原子弹轰炸留下的遗址。新华社记者 胡晓格摄

1957年，时任首相岸信介在国会接受质询时声称，有人认为日本只要拥有被称为核武器的武器就是违宪，这是对和平宪法的“过度解释”。其表态被认为是主张日本可以拥有用于“自卫”的小型核武器。

1967年，时任首相佐藤荣作提出“无核三原则”，并因此于1974年获得诺贝尔和平奖。然而，早在1960年，日本就与美国达成“密约”，允许携带核武器的美国舰艇停靠日本港口。而佐藤执政期间也于1969年与美方达成“密约”，允许美方将冲绳交给日本后仍可将核武器运进冲绳。

这意味着佐藤在提出“无核三原则”后不久就违反了该原则，获得诺贝尔和平奖完全是欺世盗名。自民党执政期间一直否认日美存在相关“密约”，直到2010年民主党鸠山由纪夫政府公布相关调查结果后才不得不确认其存在。

2002年，岸信介的外孙、时任内阁官房副长官安倍晋三在国会答辩时称，只要属于自卫范畴，不论拥有核武器还是常规武器都不违宪。这一说辞与当年岸信介的主张如出一辙。2022年乌克兰危机升级后，当时已卸任首相职务的安倍又声称不应再将“核共享”视为禁忌，应就此与美国展开讨论。

高市作为安倍的“政治门生”，一向公开主张修改“无核三原则”。分析人士认为，当前高市政权的种种涉核动向，正是日本右翼势力拥核图谋的体现。

警惕“禁忌”失守

自高市去年10月上台以来，日本朝着“再军事化”狂飙突进：部署具有“对敌基地攻击能力”的导弹，在境外试射进攻型导弹，加快推进高超音速武器计划，解禁杀伤性武器出口……一系列动作与“专守防卫”原则背道而驰。分析人士指出，日本近来接连涌现各类拥核论调，本质上也是高市政权扩军备武计划的一环。

2026年8月5日，民众在日本广岛和平纪念公园参加集会。新华社记者胡晓格摄

旅日华人学者孙正纲指出，日本重大安保政策的调整通常遵循“政治人物提出议题、专家开展研究、执政党形成共识、政府写入政策文件”的推进模式。高市在涉核问题上一步步试探，表明其有意突破安全政策中的传统“禁区”。

日本是国际公认的核门槛国家，长期囤积大量远超民用需求的钚材料，且具备研发核武器的技术能力。一旦日本拥核或变相拥核，将对地区和平安全造成重大冲击。

日本国内从地方、媒体到民间对高市政权的涉核动向多有反对之声。据日本国会统计，从高市去年10月21日上台至今年7月28日，日本全国已有至少128个地方议会向日本政府或国会提交意见书，要求坚持“无核三原则”。

日本媒体也对高市政权涉核动向发出警告。《朝日新闻》发表多篇社论批评其涉核言行危险，指出日本若修改“无核三原则”将向周边国家发出危险信号。《东京新闻》近日发表社论指出，修改“无核三原则”只会加剧地区紧张局势。

在长崎，32个民间团体8月4日发表声明，要求不得修改“无核三原则”，指出突破“核禁忌”只会让日本更危险。

6日，在广岛和平纪念公园，一名姓西本的普通日本人向记者表达了对高市的不满。“她在公开场合会有一套说辞，但内心想法和实际行动完全不是一回事。我根本不相信她。”

来 源：新华网

原标题： 国际观察丨日本拥核野心令人警惕

记者 陈泽安 梁晨 李子越

本文转自：温州新闻网 66wz.com