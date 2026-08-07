新华网 2026-08-07 10:17:07

德国罗伯特·科赫研究所6日发布报告说，截至7月26日，德国今年已有约1.19万人死于高温相关原因，这一数字超过2016年以来任一年份的全年高温相关死亡人数。

报告说，保守估计约9600人因6月下旬的极端热浪致死，实际死亡人数可能还会增加。

今年6月以来，包括德国在内的欧洲地区遭遇罕见高温天气，德国多地气温达到40摄氏度左右。罗伯特·科赫研究所表示，如此高温在德国极为罕见。此前，德国全年高温相关死亡人数最多的是2018年，约9000人死亡。

报告说，75岁以上人群受高温影响最大。截至7月26日，今年高温相关死亡案例中，75岁至84岁人群约2910人，85岁及以上人群约6060人。

来 源：新华网

原标题： 德国高温致死1.19万人 为2016年来最高纪录

记者 车云龙 李超

本文转自：温州新闻网 66wz.com