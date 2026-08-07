央视新闻客户端 2026-08-07 10:31:55

对月球的认知，又被中国科研往前推了一大步！近日，我国科研团队成功编制完成1∶500万《月球地质图》，为月球研究立下中国新坐标。

这张图长280厘米、高120厘米，配套了月球南北极局部地质图。图上密密麻麻记录海量月球信息：标注了13519个撞击坑、81个撞击盆地、14类构造、17种岩石类型。

按照1∶500万的比例尺，图纸上1毫米，就代表实地5公里。

中国数据改写月球“编年史”

月球的地质年代如何划分？我国编制完成的新版全月地质图给出答案。

基于我国嫦娥五号带回的岩石样品，科学家将月球火山活动的终点从约30亿年前刷新至20亿年前。

科研团队系统性重构月球地质年代表：把艾肯纪起始年龄调至43.3亿年、酒海纪调为41.7亿年、雨海纪调为39.2亿年。更是在全球月球地质年代表中，首次出现由中国自主月球样品测年数据锚定的年龄界线：以20亿年为界，第一次将“爱拉托逊纪”划分为早、晚两个世。针对最晚的“哥白尼纪”，研究团队将其细分为早、中、晚三个时期。重新修订了月球的“地质时钟”。

看见月球藏在地下的秘密

这份地质图还更新了月球的“物质清单”。利用嫦娥四号、六号的最新发现，科研人员在南极-艾肯盆地，识别出辉长苏长岩，让人类直接“看到”月球深部物质。

想要把海量地质特征清晰画在一张大图上，并不是简单把所有信息全部堆上去。研究团队建立了一套“差异化最小表达尺度”，符合标准的才予以标绘保留：

撞击坑直径≥10公里；

皱脊、月溪、月堑长度≥5公里；

叶状陡坎长度≥10公里；

推测深部断裂长度≥25公里。

在构造稀疏区，对有重大意义的较小特征适当放大表示；在密集区则适度归并。

既看得懂月球整体样貌

又不会漏掉关键科学线索

中国标准亮相配色藏东方美学

过去编图用国外规范。如今，全世界引用这张图，要先读懂“中国标准”。新图采用的全套图式图例和用色标准，已通过中国地质学会团体标准认证（T/GSC 011-2025），从符号到配色完全自主。

配色融合中国传统色彩美学，讲究“新浅老深”：年轻的哥白尼纪撞击坑物质是明亮的浅黄色，古老时期的艾肯纪撞击坑物质标记为深邃的紫红色，月球上特有的含放射性生热元素的克里普岩采用暗红基底色表达，广阔的月海玄武岩统一使用不同的蓝色表示。

这套标准还将服务于我国后续火星、小行星等天体地质编图，构建起中国深空探测地质编图的自主体系。

地球唯一的天然卫星月球基本信息一览

月球有多大？距地有多远？又有什么样的地貌与结构？一张图带你速览

取得多项世界级突破

细数中国探月成就

从2004年立项至今，中国探月工程已走过二十余年征程，在充满智慧与勇气的“来时路”上，一步步不断解锁新成就。

首次发射探测器

2007年10月24日，我国发射了第一颗月球探测卫星嫦娥一号。经过近14天、206万公里飞行、8次变轨后，嫦娥一号到达月球附近，开展绕月探测，实现了中国探月工程的首次突破。

首次软着陆‌

2013年12月14日，中国首辆月球车“玉兔号”搭乘嫦娥三号，跨越38万公里的星河征途，首次实现月球正面软着陆。

‌首次月背探测

2018年12月，嫦娥四号发射升空，并于2019年1月实现了人类探测器首次月球背面软着陆。作为玉兔号的继任者，“玉兔二号”搭乘嫦娥四号，成功登陆月球背面，成为人类历史上首个在月背留下足迹的月球车。

首次采样返回‌

2020年11月，嫦娥五号启程，并于12月成功带回1731克月球正面样品。之后嫦娥六号实现世界首次‌月背采样返回‌，带回1935.3克样品。

首套高精度图集‌

2024年，中国发布全球首套‌1∶250万高精度月球地质图集‌，识别并标记了全月12341个撞击坑和17种岩石类型，为未来探测提供精准导航。‌‌

探月工程时刻表不断更新，未来还有哪些已经安排上了？按照计划：

嫦娥七号计划于2026年前后发射，将前往月球南极寻找水冰存在的证据。

嫦娥八号计划于2028年前后发射，将与嫦娥七号协同，开展月球资源原位利用的关键技术验证，为建设月球科研站打下基础。

2030年前实现中国人首次登陆月球。

2035年前后，建成国际月球科研站的基本型。

国际月球科研站（效果图）

中国研究月球的脚步

正不断迈向星辰大海的更深处

期待未来，传来更多的好消息！

来 源：央视新闻客户端

原标题： 立下中国新坐标！最新版月球“说明书”高清细节图来了

本文转自：温州新闻网 66wz.com