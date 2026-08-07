市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅲ级
温州水利 2026-08-07 14:55:00
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月7日12时起将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅲ级。
今年第13号台风“白海豚”8月7日11时位于温岭东偏南方向约698公里的洋面上，中心附近最大风力14级(强台风级)。预计“白海豚”将以每小时15-20公里的速度向偏西方向移动，强度维持或略有增强，8日之后向偏西或西偏北方向移动，可能于9日下午到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆。
根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月7日12时起将水旱灾害防御(防台)应急响应提升至Ⅲ级。
今年第13号台风“白海豚”路径概率预报图
来 源：温州水利
原标题： 市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至Ⅲ级
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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