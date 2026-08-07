温州发布 2026-08-07 16:21:00

8月7日上午，市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会。

8月7日上午，市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照省委、省政府部署要求，坚决扛起防汛防台政治责任，牢固树立“四个宁可”理念，全面落实防台各项措施，确保实现“一个目标”、牢牢守住“三条底线”，齐心协力打好防御台风大仗硬仗。

市委副书记、市长张文杰主持会议。市领导张加波、王军等参加。

会议听取台风“白海豚”发展动态预测、防御应对情况汇报，对人员转移等防汛防台重点任务再部署、再落实。张振丰指出，全市上下要深刻认识防台工作形势的复杂性、严峻性，全员进入战斗状态，坚决杜绝麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，增强底线思维、极限思维，全面紧起来、快起来、动起来，全力以赴抓好防御台风各项工作，切实守护好人民群众生命财产安全。要把人员转移作为重中之重，紧盯沿海区域、地质灾害点、小流域山洪、城乡危旧房、在建工地等重点领域和清单外各类风险点，全面摸清底数，细化转移方案，刚性落实“应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回”要求，做到态度坚决果断、过程安全有序、服务管理暖心、责任全面压实。

张振丰强调，要对照“八张风险清单”开展动态排查，确保不留盲区死角、全面管控到位。海上要加强归港渔船管理，落实“码头长”制度，动态开展安全巡查，加强船舶锚固、防碰撞等保护措施，确保船进港、人上岸、水域安。山区要抓好地质灾害点排查和风险防范，落实山洪灾害影响村落预警转移措施，坚持“早动、快动、小动”做好水利调度，严格落实“病库限蓄、险库放空”刚性要求，做到预警早、响应快、调度准、处置稳。城区要综合施策抓实内涝防控，加强高空构筑物、户外设施、在建工地、危化品生产储存点位等隐患排查，统筹抓好重点领域安全生产、消防安全检查，有序落实道路交通管控举措。

张振丰强调，要压实“市包县、县包镇、镇包村、村包户”包保责任，坚持以上率下、示范带头、靠前指挥，深入一线开展督导指导，科学高效处置灾情险情，推动各项工作部署落实落细，全域联动共筑防汛防台的坚固防线。

张文杰在主持时要求，要统一思想认识、狠抓工作落实，紧盯风险隐患、严密防范应对，细化避险举措、保障人的安全，强化闭环管理、压紧压实责任，众志成城打好防御台风攻坚战。

会议以视频形式开至各县（市、区）和温州海经区。

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原标题： 市委市政府召开防御应对13号台风“白海豚”工作部署会

记者：郑序 陈翔

本文转自：温州新闻网 66wz.com