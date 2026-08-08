温州日报 2026-08-08 08:50:00

做好最充分准备，全面落实防汛防台措施，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，众志成城打好防御台风主动仗。

温州网讯 8月7日下午至傍晚，省委常委、市委书记张振丰先后赴永嘉县、乐清市检查督导13号台风“白海豚”防御工作。他强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，把“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求贯穿防汛防台全过程各方面，做好最充分准备，全面落实防汛防台措施，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，众志成城打好防御台风主动仗。

地质灾害点和山塘水库是台风次生灾害的高发区。张振丰来到永嘉县岩头镇岙底村，实地察看不稳定斜坡风险防范区，了解防灾措施落实和群众转移情况，强调要始终把人员安全摆在首位，紧盯在册地质灾害点和视线外、不托底的灾害易发区域，举一反三抓好隐患扩面排查、人员扩面转移，加强点位动态巡查和流动人员管理，切实做到心中有底、守土尽责。在岩坦镇毛竹水库，张振丰详细了解水库调蓄情况，强调要逐一排查所辖范围山塘水库和小流域风险隐患，根据雨情、汛情、水情预报做好科学调度，上下游联动守护水网安全。

乐清市大荆溪流域是山洪灾害易发区。张振丰实地检查大荆分洪工程运行状况，并通过航拍地图察看乐清北部水系分布和防洪防涝重点部位，强调要加强水利设施综合调度，坚持早动快动小动，确保全域水位安全可控；要提前组织洪涝易发区域人员转移，同步做好扩面转移准备，刚性落实“应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回”要求，做到不漏一户、不漏一人。在大荆中学避灾安置点，张振丰检查生活物资和应急设施配备情况，叮嘱安置点负责人紧扣群众需求做好暖心服务，加强医卫、安全等工作保障。张振丰还走访乐清北部防台指挥中心，向驻守防汛防台一线的基层干部表示慰问，勉励大家打起十二分精神，注意自身安全，站好每一个岗、履好每一份责，统筹做好安全巡查、隐患治理、人员转移、抢险救灾等工作，在风雨中挺起党员干部“硬脊梁”，筑牢守护人民群众生命财产安全的坚实堤坝。

张振丰在检查督导中强调，台风就是命令，防台就是责任。全市上下要把防御台风“白海豚”作为当前最紧迫的任务，强化底线思维、极限思维，立足台风正面登陆、特大暴雨、长时间影响等极端情况，总结运用好防御台风行之有效的做法，全面激活“1833”联合指挥体系，严肃工作纪律，压实包保责任，强化值班值守，把防汛防台各项部署不折不扣落实、落细、落到位，以最好状态、最实作风、最强合力打好防台大仗硬仗。

市领导陈应许、王彩莲、周一富、白洪楞分别参加相关检查督导。

来 源：温州日报

原标题： 张振丰赴永嘉乐清检查督导13号台风“白海豚”防御工作

压实责任链条 落实防御措施 夯实基层防线 以最有力举措最充分准备打好防台主动仗

记者 郑序

本文转自：温州新闻网 66wz.com