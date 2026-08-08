温州发布台风橙色预警
温州发布 2026-08-08 15:29:34
温州市气象台2026年08月08日14时23分将温州市区台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号。
温州市气象台2026年08月08日14时23分将温州市区台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号：受今年第13号台风“白海豚”影响，预计今天下午温州市区和沿海平原、沿海海面风力分别有7-9级和9-11级；夜里到明天继续增强至10-12级和13-15级，今天夜里起市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，明天和后天阴有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。希各有关方面注意防范。
防御指南
1.政府及相关部门做好防台应急和抢险工作；
2.必要时停止室内外大型集会、停课、停业（特殊行业除外）；
3.相关水域水上作业和过往船舶应到安全区域避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；
4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员尽可能待在防风安全的场所，当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，然后强风将会突然吹袭，人员应当继续留在安全处避风，危房内人员及时转移；
5.做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。
来 源：温州发布
原标题： 温州发布台风橙色预警
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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