温州发布 2026-08-08 15:29:34

温州市气象台2026年08月08日14时23分将温州市区台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号。

温州市气象台2026年08月08日14时23分将温州市区台风黄色预警信号升级为台风橙色预警信号：受今年第13号台风“白海豚”影响，预计今天下午温州市区和沿海平原、沿海海面风力分别有7-9级和9-11级；夜里到明天继续增强至10-12级和13-15级，今天夜里起市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，明天和后天阴有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。希各有关方面注意防范。

防御指南

1.政府及相关部门做好防台应急和抢险工作；

2.必要时停止室内外大型集会、停课、停业（特殊行业除外）；

3.相关水域水上作业和过往船舶应到安全区域避风，加固港口设施，防止船舶走锚、搁浅和碰撞；

4.加固或者拆除易被风吹动的搭建物，人员尽可能待在防风安全的场所，当台风中心经过时风力会减小或者静止一段时间，然后强风将会突然吹袭，人员应当继续留在安全处避风，危房内人员及时转移；

5.做好城市、农田的排涝，注意防范可能引发的山洪、滑坡、泥石流等灾害。

来 源：温州发布

原标题： 温州发布台风橙色预警

本文转自：温州新闻网 66wz.com