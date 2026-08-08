温州发布 2026-08-08 15:57:00

牢固树立“四个宁可”理念，落实落细“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求，严阵以待、全面应战，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

8月8日上午，市委市政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会。省委常委、市委书记张振丰在会上强调，要深入贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，按照全省视频调度会议部署要求，牢固树立“四个宁可”理念，落实落细“从最坏处着眼、做到顶格防御、打足提前量”和“沉下去、转到位、停下来、调控好、管得牢、氛围浓”等工作要求，严阵以待、全面应战，确保实现“一个目标”、守住“三条底线”，全力守护人民群众生命财产安全。

市委副书记、市长张文杰主持。市领导王军、陈应许、李宁、王彩莲、许杰等参加。会议听取台风发展趋势和气象分析汇报，视频连线瑞安市、平阳县、泰顺县听取防台措施落实和人员转移等情况。

张振丰指出，各地各部门要坚决克服麻痹思想、侥幸心理、松劲心态，切实增强危机感和紧迫感，全面进入临战决战状态，科学精细落实各项举措，扎扎实实筑牢坚固屏障，以工作的确定性应对台风的不确定性，坚决有力打好防汛防台主动仗。

张振丰强调，要落实落细“沉下去”，压实包保责任，强化值班值守，切实做到预警响应联动、研判督导贯通、指挥扁平高效、部署一贯到底。要落实落细“转到位”，按照“提前转移、有序转移、分批转移”原则，细化完善转移方案，根据预报预警和风险研判梯次扩面转移，确保“应转尽转、应转快转、应转早转、安全返回”，同时落实避灾安置点暖心服务举措，让转移群众更加安心舒心。要落实落细“停下来”，细化气象预报颗粒度，以预警预报为令，因地制宜、分层分级、梯次推进社会面管控措施，确保指令畅通无阻、施策精准高效，统筹好防台安全和社会稳定。要落实落细“调控好”，加密台风动态和气象变化分析研判，坚持“早动、快动、小动”，全市“一盘棋”统筹调度水库河网，确保水位安全可控。要落实落细“管得牢”，聚焦海港防脱锚防风险、山区防洪涝防灾害、城镇防内涝防事故，针对性强化人防、物防、技防等措施，对不托底的风险点位再三排查确认、消除隐患，备齐装备设施，前置抢险救援力量，以万全准备力求万无一失。要落实落细“氛围浓”，按照“两直一白”要求滚动发布台风动态和防御指引，引导群众主动做好自我防护、科学防灾避险，及时解决群众实际困难，打好防汛防台“人民战争”。

张文杰在主持时要求，要深刻把握台风“白海豚”特点和防御工作的复杂性，抢抓“窗口期”加快推进人员转移，科学梯次落实社会面防控措施，加强动态巡查和查漏补缺，强化基层单元整体作战，全域联动打赢防御台风攻坚战。

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原标题： 市委市政府召开防御13号台风“白海豚”视频调度会

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