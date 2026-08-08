温州市区发布台风红色预警信号

温州新闻网 2026-08-08 18:54:44

温州网讯（记者 温婉）温州市气象台于8月8日18时24分将温州市区台风橙色预警信号升级为台风红色预警信号。

受今年第13号台风“白海豚”影响，预计今天傍晚到明天温州市区和沿海平原、沿海海面风力分别有10-12级和13-15级，今天夜里市区所有街道（镇）阴有大到暴雨，明天和后天阴有暴雨到大暴雨，部分特大暴雨。

本文转自：温州新闻网 66wz.com