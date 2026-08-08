市水利局提升水旱灾害防御（防台）应急响应至I级
温州新闻网 2026-08-08 18:54:00
温州网讯（记者 温婉）随着台风“白海豚”步步逼近，根据《温州市水利局水旱灾害防御应急预案》，市水利局决定于8月8日18时将水旱灾害防御（防台）应急响应提升至I级。
据气象部门消息，台风“白海豚”（强台风级）今天（8日）17时位于温州偏东方向约442公里的洋面上，近中心最大风力14级（45米/秒），预计“白海豚”将以每小时10-15公里的速度向偏西方向移动，强度变化不大或略有增强，较大可能于9日晚上到10日早晨在苍南到象山一带沿海登陆。受其影响，今天夜里我市中到大雨部分暴雨，9日大暴雨部分特大暴雨，10日暴雨到大暴雨，11日阴有阵雨。
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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