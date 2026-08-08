S1线、S2线自8月8日20时起暂停运营
温州铁投 2026-08-08 19:11:46
暂停运营公告
尊敬的市民朋友：
受今年第13号台风“白海豚”影响，温州轨道交通S1线、S2线自8月8日20时起暂停运营。请广大市民朋友做好个人防范及出行规划，感谢您的理解与配合！恢复运营时间将视台风情况另行通知。
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特此公告。
温州市铁投集团 浙江幸福轨道公司
2026年8月8日
来 源：温州铁投
原标题： S1线、S2线自8月8日20时起暂停运营
本文转自：温州新闻网 66wz.com
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