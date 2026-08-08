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台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！

永嘉发布 2026-08-08 19:14:33

　　根据温州市气象局台风预警，今年第13号台风“白海豚”将给温州带来强风暴雨。为确保人民群众生命财产安全，自2026年8月8日18:00起至台风警报解除，温州北站站南隧道实施双向全封闭管制。请广大市民提前做好出行和停车安排！

　　一、站南隧道封闭管制信息

　　管制路段：站南隧道双向全段（含隧道进出口）。

　　管制时间：自2026年8月8日18:00起至台风警报解除，后另行通知恢复通行时间。

　　管制方式：双向24小时全封闭，禁止所有机动车、非机动车、行人进入。

　　二、台风天出行温馨提示

　　1.台风暴雨期间尽量减少外出，确需出行请提前规划绕行路线，避开低洼下穿路段；

　　2.绕行路段如遇车流量增加，途经路口请减速慢行，服从现场工作人员指挥；

　　3.如遇路面积水，切勿强行涉水通行，积水深度超过轮胎1/2请立即掉头避险；

　　三、应急联系电话

　　交警指挥中心：122

　　消防救援：119

来　源：永嘉发布

原标题： 台风“白海豚”来袭，温州北站站南隧道8月8日18时起封闭管制！

本文转自：温州新闻网 66wz.com

新闻中心 编辑：鲍苗苗审核：潘涌燚责任编辑：叶双莲监制：张佳玮总监制：缪磊
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