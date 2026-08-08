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温州市委副书记、市长张文杰发表防御台风“白海豚”电视讲话

新闻综合频道、温度新闻 2026-08-08 20:15:00
8月8日，温州市委副书记、市长张文杰发表防御台风“白海豚”电视讲话。

　　8月8日，温州市委副书记、市长张文杰发表防御台风“白海豚”电视讲话。

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