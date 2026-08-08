温度新闻客户端 2026-08-08 21:02:00

温州网讯 受今年第13号台风“白海豚”影响，为切实保障航空运行安全与广大旅客出行安全，截至8月8日20:30，8月9日温州机场共计取消航班291架次，当日机场无航班运行。

请旅客及时关注天气状况和航班调整信息，如需获取温州机场最新航班动态，请致电温州机场客服热线0577-96555和相关航空公司服务热线，各航司24小时服务电话汇总如下：

或登录各大航空公司官网以及微信公众号进行查询。

温馨提示：

台风天气风雨影响持续，建议大家合理调整出行安排，尽量错峰规划行程。如需出行，优先选择公共交通；自驾出行请减速慢行，预留充足通行时间。 已购买航班延误险、取消险的旅客，可留存航班取消凭证，按保险条款申请理赔，切实保障自身权益。 办理客票退改业务优先拨打航司热线或线上自助操作，减少线下等候。若您已经抵达机场，请多留意航站楼广播与航班显示屏，保持手机畅通，有任何需求可随时咨询现场工作人员。 恶劣天气航班调整实属不可抗力，还请各位旅客多多谅解。期待理性沟通、文明交流，携手共建和谐出行环境。

来 源：温度新闻客户端

原标题： 8月9日温州机场291架次航班取消，当日无航班运行

本文转自：温州新闻网 66wz.com