温度新闻客户端 2026-08-08 21:50:00

关于台风期间对洞头区公路桥梁临时实行交通管制措施的提醒

受第13号台风“白海豚”影响，我区将出现大风、强降雨天气。为确保全区道路交通安全，根据《中华人民共和国道路交通安全法》相关规定，经研究决定于2026年8月9日凌晨2时至台风预警解除且隐患排除、道路具备安全通行条件后为止，对灵霓北堤（洞头段）及大门大桥（洞头段）实行临时交通管制措施。临时交通管制期间，禁止一切车辆（应急抢险救援等特种车辆除外）及行人通行，请过往车辆、行人提前绕行。

请市民朋友在台风期间尽量不要外出，若遇紧急情况必须出行，请提前规划路线，务必减速慢行。在途经交通管制区域时，要服从现场交通管理人员指挥引导，注意防台避险。交通管制期间给您带来不便，敬请谅解，谢谢配合。

洞头区交通运输局

温州市公安局洞头区分局交通管理大队

2026年8月8日

来 源：温度新闻客户端

原标题： 灵霓北堤（洞头段）及大门大桥（洞头段）临时交通管制

本文转自：温州新闻网 66wz.com