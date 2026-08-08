温州发布 2026-08-08 22:23:00

8月8日下午，省委常委、市委书记张振丰在鹿城区、瓯海区检查督导13号台风“白海豚”防御工作。

温州网讯 8月8日下午，省委常委、市委书记张振丰在鹿城区、瓯海区检查督导13号台风“白海豚”防御工作。他强调，要坚决贯彻落实习近平总书记关于防汛救灾工作的重要论述和重要指示精神，树牢“四个宁可”理念，按照省委、省政府部署要求，保持高度警醒，激活应战状态，推动各项防汛防台措施一贯到底、落实落细，确保实现“一个目标”、牢牢守住“三条底线”，坚决打赢防御台风“白海豚”这场大仗硬仗。

台风“白海豚”强度大、影响时间长，带来持续强降雨极易引发次生灾害。张振丰先来到藤桥镇戍浦江河口大闸，重点检查泄洪排涝设施运行和防涝备汛情况，强调要立足防大汛、抢大险、救大灾，动态分析研判，加强预报预警，坚持“一盘棋”调度、上下游联动防范，确保水利设施精准调蓄、科学运行、配合有序，筑牢防御洪涝的坚强防线。在藤桥镇雅漾村地质灾害风险防范区，张振丰详细了解防灾减灾措施落实和人员转移情况，要求属地梯次推进人员扩面转移，尤其紧盯清单外隐患点、不托底的风险区域，刚性落实“应转尽转、应转早转、应转快转、安全返回”要求，确保规定期限内全部转移到位、不漏一户一人。

来到泽雅镇麻芝川村地质灾害风险防范区，张振丰详细了解灾害治理情况，要求属地对各类风险点位再梳理、再排查、再落实，综合运用风险隐患“一张图”、房屋码、动态巡查等手段，做到风险动态出清、人员全部转移，确保不留盲区死角。在瓯海区泽雅中学避灾安置点，张振丰先后察看物资储备室、医务室和休息区，强调要围绕群众需求落实好暖心服务举措。“这里生活条件怎么样”“吃得住得是否习惯”……来到避灾群众中间，张振丰向大家的理解配合表示感谢，希望大家齐心协力、共克时艰，务必保重自身安全，与党委政府一起打好防御台风硬仗。

每到一处，张振丰都向奋战在防汛防台一线的基层党员干部表示慰问。他强调，要提高思想认识，强化组织动员，把“精细”“扎实”体现在防汛防台工作全过程，推动各项部署要求不折不扣落实到位，切实做到守土有责、守土负责、守土尽责。要全面下沉一线，挺在防线前沿，始终奋战在群众身边、在最危险点、在最关键处，在防汛防台中密切联系群众、巩固基层阵地，营造干群同心防台的良好氛围。

市领导陈应许、王振勇、崔波分别参加相关检查督导。

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原标题： 张振丰在鹿城瓯海检查督导13号台风“白海豚”防御工作

记者：郑序 陈翔

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