洞头状元岙港区集装箱加固完毕 大型桥吊穿上“铁鞋”系上“安全带”

温州日报 2026-08-09 09:04:00

8月8日，受台风“白海豚”外围环流影响，温州沿海风力明显增大。位于洞头元觉街道的温州港状元岙港区，第一时间启动台风防御预案，完成集装箱加固、人员撤离等各项防台准备工作，筑牢港区安全防线。

温州网讯 8月8日，受台风“白海豚”外围环流影响，温州沿海风力明显增大。位于洞头元觉街道的温州港状元岙港区，第一时间启动台风防御预案，完成集装箱加固、人员撤离等各项防台准备工作，筑牢港区安全防线。

为应对此次台风，自7日下午起，港区便有序开展集装箱防风加固作业。针对港区空箱，工作人员采用加固栏搭配桥索的方式全方位固定，抵御大风侵袭，保障集装箱堆放安全。截至8月8日上午，港区所有集装箱加固工作、非必要工作人员撤离工作已全部完成，目前港区仅留存应急保障值守人员，随时应对台风期间各类突发状况。

针对港区无法转移的大型装卸机械设备，港区落实多重防风加固举措，全方位守护大型设备安全。据了解，大型桥吊设备的核心防风举措为防风锚定装置，工作人员放下防风锚定后，可对数十米高的桥吊实现机械锁定，抵御强风冲击。

与此同时，现场还对桥吊加装竖向防风拉杆，相当于为大型设备系上安全带，强化设备整体稳固性。在此基础上，工作人员在桥吊滑动轮下方放置铁楔，通过固定轮子位置，防止设备在大风天气出现位移等风险。防风锚定、防风拉杆、防滑铁楔三重防护措施全部落实到位，三者相辅相成，为港区大型机械设备搭建起完善的防风屏障。

据介绍，港区值守人员将持续密切关注台风路径及风力变化，严阵以待，全程值守，扎实做好台风期间港区防汛防台应急保障工作。

来 源：温州日报

原标题： 状元岙港区集装箱加固完毕 大型桥吊穿上“铁鞋”系上“安全带”

记者 黄文盈 通讯员 邵尧烨

本文转自：温州新闻网 66wz.com