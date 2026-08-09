潮新闻 2026-08-09 09:16:00

防御13号台风“白海豚”，龙湾区闻令而动、周密部署，以细致入微的服务为转移群众筑起一个个“温暖港湾”。8月8日，从“爱心发廊”到趣味游戏，从健康义诊到清凉保障，该区各安置点内温情涌动，让风雨中的“避灾之夜”多了几分踏实与暖意。

防御13号台风“白海豚”，龙湾区闻令而动、周密部署，以细致入微的服务为转移群众筑起一个个“温暖港湾”。8月8日，从“爱心发廊”到趣味游戏，从健康义诊到清凉保障，该区各安置点内温情涌动，让风雨中的“避灾之夜”多了几分踏实与暖意。

龙湾区融媒体中心供图

当天下午，龙湾区罗峰实验学校避灾安置点内，7张凳子、7把剪刀——临时搭起的“爱心发廊”悄然开张。“张国春好人工作室”的志愿者们身穿红马甲，娴熟地为安置点的转移人员义务理发。一旁，“张冰瑜好人工作室”的志愿者则组织起“找隐患、赢奖品”互动游戏，大家围在一起对照图片辨识日常安全风险，答对即可领取纸巾等小礼品，欢声笑语间，防灾意识润物无声。

“这里真的很好，行军床睡得很安稳，对我们务工人员特别照顾，很感动。”来自湖北的龚女士动情地说。

这份安心，源自龙湾区高效有力的应急响应。历经7月台风“巴威”的实战考验，各街道、村社反应更为敏捷。永兴街道南园社区书记项光辉介绍，当天上午9点部署会一结束，党员先锋队、积极分子和全体工作人员便即刻出动，至下午2时，各项安置工作已基本就绪。考虑到夏季闷热，社区还专门协调学校紧急加装8台空调，“今晚无论如何要安装完毕，让大家睡个舒服觉。”项光辉语气坚定。

暖心之举并非个例。8月8日，龙湾区永中街道、状元街道等也在各自安置点推出各具特色的保障服务。

当晚，龙湾区实验小学避灾安置点灯火通明、笑声不断。当地状元亭的义工们专门送来100余份炒粉干和绿豆粥，让安置在学校的转移群众吃上一口热乎乎的晚餐。为了缓解枯燥时光，状元街道龙跃社区工作人员与党员志愿者精心策划投壶、猜谜、套圈等趣味小游戏，让转移人员度过欢乐的互动时刻。

龙湾区融媒体中心供图

而在永中一小北校区安置点，党员志愿者设立医疗服务角，专职医生驻点值守，配备常用药品，为安置人员测量血压、体温，提供健康咨询与应急诊疗，对突发不适及时处置并开辟转诊通道，全面兜牢健康底线。

龙湾区永中街道供图

贴心的服务、丰富的活动、坚实的保障，让转移群众感受到温暖与守护，也传递出台风天里那份“稳稳的幸福”。

来 源：潮新闻

原标题： 爱心发廊、健康义诊…龙湾安置点内感受“稳稳的幸福”

记者 张银燕 共享联盟·龙湾 蔡晨翔 翁跃鹏

本文转自：温州新闻网 66wz.com